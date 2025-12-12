尖叫聲！韓國男團「HIGHLIGHT」（前身為BEAST）確定要來雲林縣跨年了！雲林縣政府今（12）公布睽違12年舉辦的2026跨年晚會演出卡司，揭曉神秘韓團就是「HIGHLIGHT」，還有羅志祥、周湯豪、艾怡良等11組卡司。《NOWNEWS今日新聞》整理雲林2026跨年晚會時間地點、演出卡司、煙火、直播線上看、轉播及交通管制、停車資訊一次收。
雲林2026跨年晚會時間／地點
雲林2026跨年演出卡司
共 11 組重磅卡司輪番開唱，主持人及演出順序尚待公布：
跨年煙火／直播轉播資訊
【道路封閉管制】
停車場資訊
活動專用停車場：
資料來源：雲林縣政府
- 晚會主題： Light up Yunlin 電光跨年 點亮未來
- 活動時間： 2025/12/31 (三) 18:00 ～ 2026/1/1 (四) 00:30
- 排隊時間： 12/31 13:00 開放排隊
- 進場時間： 12/31 16:00 開放進場
- 活動地點： 雲林縣立田徑場（雲林縣虎尾鎮永興路130號）
- 壓軸／重點藝人： 羅志祥、HIGHLIGHT、周湯豪、艾怡良
- 實力派陣容： 舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組
- 跨年煙火： 半環場弧形煙火點亮夜空
- 電視轉播： 20:00-00:30 鎖定 八大綜合台（CH 28）
- 管制時間： 12/31 16:00 ～ 1/1 01:00
- 管制路段：
- 永興路慢車道（虎興東二路-建成路，北行方向）
- 建成路（永興路-學府西路）
- 永興南三街（永興戶-永興南三街，雙向）
- 站前東路（建成路-虎興東五街）
- 永興路慢車道（虎興東二路-建成路，北行方向）
- 提早管制路段：
- 建成路慢車道往東方向（12/30 09:00 起實施至活動結束）
- 禁停時間： 12/30 09:00 ～ 1/1 01:00
- 禁停路段：
- 虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街
- 永興南三街（虎興東二路-虎興南路）
- 永興南五街（建成路-虎興南路）
- 永興南七路（建成路-虎興南路）
- 虎興南路（雲92-永興南七路）
- 永興路慢車道（雲92-虎興東二路）
- 特別注意： 雲林田徑場機場停車場禁止停車。
- P1 汽車（580格）： 虎尾高鐵運動園區停車場（田徑場平面）
- P2、P3 機車（6064格）： 永興南五街與永興南七路間的虎興東三街、虎興東二街
- P4 汽車（2100格）： 站前東路至學府西路間
- P5-P12： 高鐵周邊付費停車場（汽車1086格、機車893格）