國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司「福麥」，國防部回應，該公司並非只是裝修公司，營業項目包括化學原料批發等16項。不過外界仍質疑不斷，台北市議員侯漢廷說，裝潢師傅可變軍火之王，根本是侮辱國際軍火商的智商。侯漢廷指出，顧立雄對此標案表示，「有代理資格、取得原廠授權即可」，但以常識判斷，全球具備合法生產 RDX 能力的，僅限美、英、法、德、俄等大型軍火或化工企業。他質疑，這些國際軍火巨頭怎會將具戰略管制的炸藥材料授權給台灣一家室內裝修公司代理？侯漢廷表示，該公司近三年進口實績幾乎掛零，卻在2024年底突然增列「化學原料批發」項目，隨後在限制性招標中成為唯一投標者並順利得標。他質疑，若非提前得知相關資訊，該公司不會無故調整營業項目，「裝潢公司突然改行賣化工原料」難以合理解釋。他並指出，該公司登記地址竟是一家民間旅館，讓他反問是否旅客入住還得擔心「隔壁房間堆滿炸藥」。此外，該公司資本額僅 1200 萬元，卻承攬近 6 億元標案，押標金與履約保證金動輒數千萬，他質疑資金來源不明。侯漢廷批評，國防部對投標資格把關鬆散，只憑「化學原料批發」登記便允許投標，未要求軍火採購經驗、財力證明或運輸保管炸藥能力。他質疑，若無更深層內情，難以理解國防部為何願將重要國防物資交給毫無軍火背景的民間裝修公司承攬。