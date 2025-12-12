我是廣告 請繼續往下閱讀

台北醫學大學附設醫院11日上午上演離奇糾紛！兩名男子竟因一台血壓機爆發爭吵，其中一名男子懷疑對方不會操作，直接上前指正，還多次伸手打斷對方的測量流程。對方表達不滿後，他情緒瞬間失控，當場嗆聲「單挑！男人做男人的事！你敢不敢？」挑釁語氣引發現場氣氛一度緊繃。最後警方出動3名警力到場協調，雙方達成共識互不提告，這場鬧劇才算落幕。據了解，11日上午，台北醫學大學附設醫院內發生一場離譜爭執。一名陳姓男子正在操作血壓機，按了幾次啟動鍵機器都沒反應，好不容易開始運作時，一旁的68歲邱姓男子卻以為他「不會用」，竟連續3次伸手打斷操作、出聲指正。陳男被干擾得一頭霧水，雙方隨後爆發口角，沒想到邱男突然情緒失控，開始嗆聲「單挑啊」、「男人做男人的事」，還不斷跳針逼問「你敢不敢？」陳男見狀只好報警處理，避免衝突進一步升級。警方到場後了解情況，發現整起糾紛其實是邱姓男子一路挑釁在前，而陳男始終不願理會，只覺得邱男不停靠近、用肢體碰觸並干擾操作。邱男與妻子向警方表示：「只是好心想幫忙看一下血壓機啦！」並稱被陳男回嗆「你當我白癡嗎？」才引發誤會；妻子甚至當場勸他「我們走啦，不要幫他」。最終，在警方協調下，雙方都沒有提出告訴，選擇自行離開，一場本可避免的小插曲才總算落幕。