內政部近日宣布，替代役版的教召查詢平台「替代役備役召集預告查詢系統」將在2026年元旦正式上線，備役替代役男可提前掌握召訓類別與時程，方便提早安排工作與生活。此舉與近年政府強化「全社會防衛韌性」的思路同步，今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，均須通過防災士和EMT-1兩項證照，成為民防體系中的核心人力。消息曝光後，大批網友湧入討論，許多人哀號：「查系統等於報名的都市傳說繼續！」
替代役管理中心指出，查詢系統將分階段呈現資訊：第一階段先公布可能被納入的備役對象，第二階段再由地方完成名冊選員、場地與時間分配後，開放查詢確定名單。依規畫，民國79至82年次的備役替代役男因當年未取得EMT-1與防災士資格，被視為明年最可能落入首波名單的族群。
消息曝光後，不少該族群的網友崩潰直呼，「79年的大叔，表示X！」、「還特別從79開始有夠氣人的」、「查系統等於報名的都市傳說繼續」、「77年次的預士路過，我要到50歲才能除役」、「我這幾年才被召喚，又要召喚我」、「線上報名系統，想騙我？」
不過也有人看得更開，「每天上教召系統坐等教召」、「覺得教召滿開心的，有錢領還可以吃飯，上課學習國家給的城鎮防衛課程」「有幾天可以不用在公司開破會了。」
內政部長劉世芳在部務會報中強調，替代役救災能力、訓練精進與管理調整，是當前防衛體系的重要工程。今年起結訓後必須取得防災士與EMT-1證照，就是希望役男能在服役期間累積更多實務能量，未來在城鎮防衛、救災救護等項目中能夠真正上手。若證照考試未通過，還會要求返回調訓。
替代役訓練及管理中心主任沈哲芳補充，今年截至11月底現役徵集人數為1萬1653人，備役召集至12月5日累計4萬3718人，雖原目標為5.5萬人，但因年度預算曾被凍結，使作業無法如期推進。明年則已規畫召訓規模擴大至7.2萬人，同步調整召集類別與訓練項目，盼能補足過往缺口。
◼︎「EMT-1繼續教育訓練」鎖定退役3至6年、取得初級救護員資格者
◼︎「治安維護組訓練」對象為退役逾8年、接近除役年齡的治安維護組役男
◼︎「防災救護組訓練」以同樣退役逾8年且具相關背景者優先
◼︎「實彈射擊訓練」召集退役3年內、在替代役基礎訓練接受過射擊課程的役男
◼︎「城鎮韌性演習訓練」鎖定退役8年內且仍在列管中的役男。
沈哲芳表示，明年起兩階段公布制度將成為常態，第一階段匡列名單會率先在元旦釋出，至於確定召訓名單仍需由各縣市完成分配作業後才能開放查詢。往年備役召集多停留在數千人規模，去年突破至5萬人，而明年的7.2萬人目標若順利達標，將創下替代役制度啟動以來最大規模。
