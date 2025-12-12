我是廣告 請繼續往下閱讀

▲百夫長旅行社資深線控Tracy，於典禮上開心捧回非洲組馬模金旅獎獎座，肯定品牌創新–沉浸式旅遊的專業規劃。（圖／業者提供）

▲百夫長以沉浸式旅遊理念打造多項深度行程，榮獲金旅獎肯定，吸引旅人探索世界角落。（圖／業者提供）

▲百夫長團隊手持雙金獎座與品牌旗幟合影，象徵今年再度創下亮眼旅遊成果。（圖／業者提供）

有「旅遊界奧斯卡」之稱的國際金質旅遊獎公布2025年得獎名單，百夫長旅行社再度脫穎而出，一舉拿下兩項金旅獎，在激烈角逐中展現深度旅遊品牌的企劃實力。回顧過去三年，百夫長已憑多洛米堤、羅浮敦、日本、阿爾及利亞、阿根廷、西澳等路線屢獲金旅獎及優旅選肯定，今年再添雙金，證明其在「沉浸式旅遊」領域的獨到見解與持續創新。此次獲獎的喀什米爾．拉達克行程，以「靈性 × 人文 × 永續」為核心，突破一般印度金三角及佛教朝聖路線的框架，帶領旅人走進喜馬拉雅山區最具靈魂深度的地帶。行程涵蓋高原湖泊、寺廟巡禮與少數民族文化，並深入雅利安人村落了解語言及文化保存議題，落實永續旅遊精神。對旅人而言，「這不只是一趟旅行，而是一場回歸內在的心靈返鄉之旅」，也成為金旅獎評審讚賞其特色的關鍵。另一支獲獎行程「模里西斯．馬達加斯加雙島深潛」則以「生態原始 × 人文精緻」打造全新旅遊形式，結合海洋探險、島嶼秘境與在地文化交流，創造五感沉浸式體驗。旅人不僅能在馬島感受野性自然，也能在模里西斯走入殖民歷史場景；從視覺、味覺到聽覺的多層次交織，讓行程成為兼具感官與靈魂的深度探索，被評為「市場罕見、企劃完整」的創新之作。為回饋旅客支持，兩項金旅獎得獎行程與人氣高企的多洛米堤行程皆開放【2026年專享早鳥優惠】——前10名報名可享 NT$10,000 折扣，名額有限，預期將吸引許多深度旅遊愛好者提前卡位。百夫長旅行社也於今年同步推出多條「市場罕見、深度規劃」的新年度獨家路線，旅程版圖從南歐一路延伸至非洲與中亞祕境。其中，南歐以加那利群島與馬略卡島打造慢活度假風情；非洲線則涵蓋納米比亞的浩瀚沙海與馬達加斯加的獨特生態樣貌；亞洲部分規劃深入巴基斯坦、阿富汗及南印度亨比的文化遺跡；歐洲推出結合花季慶典的保加利亞玫瑰之旅；美洲則帶來哥倫比亞與厄瓜多的野境生態探索。所有路線皆以百夫長擅長的「沉浸式旅遊」理念為核心，透過細膩行程編排、在地文化互動與自然節奏的深入體驗，讓旅人每一次的出發，都能獲得視野與心靈的更加豐盈，感受真正的深度旅行價值。