我是廣告 請繼續往下閱讀

越南河內近日遭受濃厚霧霾籠罩，長達一週的空污造成市區能見度驟降，民眾深受呼吸不適困擾。面對急遽惡化的環境壓力，市政府宣布自 2026年7月起將在特定時段限制燃油機車進入核心區域，作為強化空品治理的第一步。根據《法新社》報導，瑞士空氣品質監測平台 IQAir 11日的數據顯示，人口約 900 萬的河內一度攀升至全球空污第二嚴重城市，僅次於印度新德里。不過至當天下午，當地空氣品質指標略有回升，但仍處於不健康等級。IQAir指出，河內的 PM2.5 濃度遠超世界衛生組織（WHO）訂定的每日暴露標準，意味居民暴露在高風險的致癌性污染物之中，呼吸道與心血管疾病風險均顯著提高。河內當局11日發布行政命令，呼籲民眾避免不必要外出，並允許學校在空污惡化時自行決定是否停課。同時，政府要求加強查察非法焚燒廢棄物行為，並對各大工地推動更嚴格的抑制揚塵措施。依照指示，進出工地的卡車必須覆蓋防塵布，且建案周邊需定時灑水減少細懸浮微粒外散。專家指出，河內多處工程施工、交通廢氣排放，加上北方燃煤電廠與農業焚燒排放，是構成近期空污爆發的主要原因。面對惡化的空氣品質，不少居民對改善速度感到失望。市民鄧瑞直言，官方措施缺乏明顯成效，「走在街上都會感到呼吸困難」，她已添購兩台空氣清淨機，以期在霧霾未退的情況下至少能維持家中空氣品質。