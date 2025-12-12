我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員苗博雅日前在直播中以俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，引發熱議。對此，黑熊學院表示，如果把「戰爭」換成「颱風」或「地震」，要不要上班課的答案其實呼之欲出，布料卻引來大批網友痛罵，「你們講的話能聽，屎就能吃了」、「果然，大腸當大腦在用」。黑熊學院11日在臉書粉專發文表示，最近很熱門的話題「戰爭時是否要上班上課」，其實只要問對問題，答案就很清晰，例如，把「戰爭」換成「颱風」或「強烈地震」等天災。​黑熊學院直言，不幸地，不是所有人都能立即停止上班上課，會有某些遭受衝擊比較嚴重的地區，會宣布停止上班上課；某些地區完全不受影響，那就照常上班上課，「即便是那些停止上班上課的區域，有些人還是得風雨無阻的堅守崗位，這並不難理解。」不料該篇貼文的留言正反兩極，不少網友留言痛批，「把戰爭當成颱風假，這麼幼稚難怪一直叫別人去犧牲」、「來看看支持這粉專的人智力在哪」、「就算戰爭，奴隸還是要製造產能」、「哭了，還要上班」、「戰爭是人禍不是什麼天災」、「可以請戰爭假嗎？」、「你們講的話能聽，屎就能吃了」、「果然，大腸當大腦在用」、「有沒有可能戰爭你老闆捲款跑了，於是你也不用上班了」。