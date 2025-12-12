我是廣告 請繼續往下閱讀

日本每年底都會選出象徵著一整年的「今年的漢字」（今年の漢字），而2025的年度漢字也在今（12日）揭曉，由「熊」字當選，主要反映今年較趨嚴重的熊害災情，也有一說是象徵今年日本歸還中國4頭大貓熊。綜合日媒報導，日本漢字能力檢定協會從1995年開始，每年會向民眾募集最能代表當年度的漢字，12日在京都清水寺正式公布2025年的結果，一樣由住持森清範揮毫，在清水寺國寶清水舞台上寫下「熊」一字。據了解，「熊」字獲得2萬3346票，顯示日本今年因為氣候變遷、山中果實歉收，而格外嚴重的「熊害」問題，導致熊隻頻繁走市區，人熊衝突加劇，至今已造成10多人喪生。緊接在熊後面的第2名是「米」，得票2萬3166票，代表日本從去年延燒至今年的缺米危機，有一段時間米價持續飆漲，現任防衛大臣的小泉進次郎於今年5月出任石破茂內閣的農林水產大臣後，還曾迅速釋出政府儲備米以穩定米價。至於第3名、得票1萬8300的「高」，一方面反應高物價，更重要的是代表日本第1位女性首相-高市早苗。