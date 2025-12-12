我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉入的京華城、政治獻金兩案，台北地院排定自12月11日起至24日，連續10個上班日進行馬拉松式言詞辯論，而柯文哲受訪時痛批，法庭直播變成了事後的紀錄片，「你們到底在怕什麼」？柯妻陳佩琪談及當時檢察官的辦案過程，痛批民進黨「陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天…」，並透露柯被關進去後，頻頻收到「起酥蛋糕」和「雞鴨飯」等物資，遭人刻意羞辱。陳佩琪今（12）日在臉書上發文指出，去年8月30日，柯文哲被抓去偵訊室問上幾天幾夜，檢察官林俊言問京華城案，柯說不知道，那時都在防疫、沒參與；林問不出所以然，改換檢察官唐仲慶上場，問政治獻金案，柯文哲生氣了，說檢方用京華城案把他抓來問 ，問到一半，改問政治獻金，且這實在有夠離譜的，候選人這麼忙，申報當然都是委託會計師處理的，難不成帳目要候選人自己去對嗎？「結果呢…唐仲慶說你不知情吼，是這樣喔， 然後就聲押他了」。陳佩琪續指，雖然後來朱法官說目前這個人沒有介入的證據，所以無保請回，但換了一個法官，在同一批資料下，柯文哲就被收押了，就此就被抓去在暗無天日的牢房內關了1年，聽說後來這2位檢察官都調去別的地方，升主任檢察官了，這讓她不禁狠酸：「有什麼樣的老闆，底下就會出現什麼樣的人，人想升官沒錯，操控你生殺大權的老闆是怎樣的人，底下的人就知道要怎麼表現去迎合老闆的喜好，如此老闆才會投來關愛的眼神。」陳佩琪表示，有曾在市府工作過的朋友，看到李文宗莫名其妙被押進去，導致他每天去看信箱看是否有飛來傳票，用這段來形容去年9到12月間風聲鶴唳的氛圍，真是貼切極了。「當時的確是這樣啊！ 那時網軍一直橘子、 橘子的，這要是我，我也不敢回來啊！」陳佩琪則回應對方：「李文宗就僅一則表達感謝的簡訊， 結果就是羈押11個月兼2000萬保釋金，請問你是橘子，你敢回來嗎？」陳佩琪談及不堪回首的去年底那4個月，民眾黨幾乎所有黨公職、柯文哲所有的朋友、手機通訊簿和賴上曾經和他聯絡過的人，通通都被叫去北檢問一輪，有些人還不只一次，那時家裡要是有養寵物，大概也會被套上頸圈拖去問， 反正只要跟柯文哲有關的、會發聲的，不管是汪汪、 喵喵、 咩咩的，一概抓去猛問一番。陳佩琪更引述李文娟在法庭上所言，她稱這一年來，每天都驚恐不安，痛訴「我有時候真的不想活啊！」是的， 有人性命因此而殞落，這事件不管最終結局如何，造成的傷痛是永遠回不去了。她怒轟民進黨，「你們陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。文末，陳佩琪還提到，柯文哲2024年底剛被關進去時，柯黑、甚至他們抬面上有頭有臉的民代，常藉機送「起酥蛋糕（起訴）」和「雞鴨飯（羈押）」進去，藉機羞辱他，於是先生就把外人送物資給他的權限鎖住了，直到今年初才開放妻子送菜，但送物資權仍鎖住。