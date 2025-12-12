我是廣告 請繼續往下閱讀

40歲桃園客運司機劉恩齊，10月22日因懷疑一名學生上車投的車錢不夠，遭其同學嗆聲「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」，雙方當街爆發爭執，劉男一時情緒失控動手毆打學生。事件曝光後，檢方火速偵結，依傷害罪將他起訴，並建請法院從重量刑。桃園地院今日召開準備程序庭，劉男在庭上坦承犯行，希望法院能從輕量刑，並給予緩刑機會。回顧事件，當時桃園客運劉姓司機，不僅在行車途中以粗口辱罵學生，還指控對方少投幣，甚至出言侮辱稱其為「低能兒」。另一名學生在下車時為同學挺身而出回嗆，卻遭司機追打，駕駛更是拳拳朝同學頭部攻擊，就仗著身材優勢，把人甩倒在地，一連好幾拳朝頭部攻擊，案發後7天，檢方火速偵結起訴，建請法院從重量刑。桃園地院今上午召開準備程序庭，劉男當庭坦承犯行，盼法院從輕量刑並給予緩刑，律師指出，檢方偵結過快，導致他來不及向學生道歉、談和解。因學生未出庭，法官建議劉男先以書面致歉；學生的告訴代理人則表示，如劉男有誠意，願意談和解，桃園客運也將一併出面處理。法院最後把案件排在本月26日調解後再開庭。學生的告訴代理人也表示，會視調解結果，再決定之後的量刑意見。