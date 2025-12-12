我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金鍾國說，老婆看到自己不太現實的肌肉，確實會被嚇到。（圖／KBS Entertain YouTube）

金鍾國聊到老婆超害羞：她很喜歡我的肌肉

有錢有顏另一半難遇到 韓星：像吃濃黑巧克力

選另一半到底要看錢包厚不厚、顏值夠不夠，還是身材有沒有在管？韓綜《屋塔房的問題兒童們》最新一集直接把這題端上檯面，現場來賓聊到超有感。剛新婚不久的金鍾國也沒逃過靈魂拷問，被問到：「你老婆看到你每天『生氣的肌肉』不會被嚇到嗎？」沒想到他反而一臉害羞回應，說老婆其實很有成就感，「她真的很喜歡...」猛獸男金鍾國瞬間變嬌羞，現場一片笑翻。11日播出的《屋塔房的問題兒童們》中，李京實聊到「好伴侶的條件」時，特別強調金錢、顏值跟自我管理，還笑問近期新婚的金鍾國：「我很好奇欸，你老婆不會被嚇到嗎？」接著丟出更狠的問題：「總有那種吧，身體狀態看起來超『暴走』、『每天都在生氣』的一天？像是運動練很多天回來，練很兇回來的時候。」金鍾國一聽直接大笑回應：「她會開玩笑說『那是假的吧？』還會摸看看。」當李京實追問：「你老婆喜歡你的肌肉嗎？」金鍾國一邊害羞一邊點頭說：「她其實很有成就感，也是真的喜歡。」現場笑到不行。金鍾國今年6月全額付現62億韓元（約台幣1.4億元）買下江南論峴洞的70坪的別墅，隨後8月宣布結婚，9月與圈外女友完成終身大事，婚禮僅邀請家人與少數親友出席，全程低調非公開進行。婚禮主持由劉在錫擔任，祝歌則是金鍾國親自獻唱，和他交情多年的好友車太鉉也臨時清唱〈I Love You〉，現場氣氛相當感人。《屋塔房的問題兒童們》這集是邀請到單身李今熙與結婚的李京實擔任來賓，她們認為另一半基本的經濟能力還是要有，如果真的太沒錢，「愛情會從前門進來、再從後門跑掉。」堅持各自還是要有一點錢與生活能力。還笑說臉也會看，「蠻重要的。但如果長得太帥，我會有一種在吃超濃黑巧克力的感覺。」朱宇宰就開玩笑：「濃黑巧克力比較好吧，總比吃長得像巧克力的大便好。」