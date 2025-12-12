我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員苗博雅日前在直播中以俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，引發熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧開嗆，青鳥連颱風沒放假都要「咕嚕咕嚕」罵台北市長蔣萬安，如今卻挺打仗上班上課？苗博雅詛咒金門、馬祖，不是無知，是冷血加愚民，這是最壞的。游淑慧11日在《大新聞大爆卦》節目狠酸，苗博雅以後不要質詢蔣萬安，為什麼颱風天不停班停課，「打仗都不停班停課了，颱風來停班停課個什麼鬼？全韌性，不就是我們要更有韌性一點，不畏風、不畏雨、不畏砲、不畏彈嗎？」游淑慧直言，台灣的全韌性程度，就是颱風從南部掃過去，台北市的年輕人就叫蔣萬安要放假，沒放假就開罵「如果我騎摩托車跌倒、受傷，算誰的？」、「咕嚕咕嚕」，「如果覺得颳風下雨就不能上課了，打仗誰還要上班上課？」游淑慧痛批，苗博雅的假設是打金門、馬祖，「不能因為人在台灣本島，就詛咒別人死吧？為什麼金門、馬祖非得要被打？打金門、馬祖，我們台灣安然無恙，股市照開，照樣上班上課，苗博雅照樣質詢蔣萬安？游淑慧質疑，照這樣講，日本也不會有事，既然金門有事，台灣都沒事了，那為什麼台灣有事，日本會有事？那高市早苗說日本有事是從何說起？」游淑慧開嗆，那是不是所有國際、美國都可以袖手旁觀了？因為反正台灣人自己都認為，只有金門、馬祖會有事，台灣本島還可以照常生活，苗博雅這樣講，不是無知，是冷血加愚民，「他自己心知肚明，這是最壞的！」