OpenAI正式推出新一代模型GPT-5.2，定位為GPT-5系列的重要優化版本。官方指出，GPT-5.2不只在推理、長文本處理與工具使用上全面升級，也針對專業工作、程式撰寫進一步強化，認為比上一代GPT-5.1「更穩、更可靠」。GPT-5.2目前已經上線，率先提供給付費方案用戶使用者，而GPT‑5.1預計三個月後就會正式下線。
OpenAI指出 GPT‑5.2 目標是要創造更大的經濟價值，全新模型在建立試算表、製作簡報、編寫程式碼、解讀圖像、理解長篇上下文、運用各項工具，以及處理複雜的多步驟專案方面表現更佳。下方整理六項新功能，快速瞭解。
GPT-5.2 新功能1：推理能力再升級
強化多步驟推理與長邏輯處理能力，面對複雜問題更不易中途失誤，特別適合分析型、決策型任務。
GPT-5.2 新功能2：自動判斷是否需要深度思考的Auto模式
系統可在Instant與Thinking之間自動切換，用戶不用再自己判斷什麼時候該開深度推理。
GPT-5.2 新功能3：長文本理解明顯進化
Thinking版本支援接近200K上下文，能一次處理大量文件、逐字稿、研究資料，減少讀到一半忘前文的狀況。
GPT-5.2 新功能4：工具使用更穩定
在網路搜尋、資料分析、檔案與圖片解析等工具搭配上，成功率與一致性提升，較少出現流程中斷。
GPT-5.2 新功能5：多任務與代理式工作流更成熟
官方強調在連續任務、跨步驟操作上更可靠，適合用於長流程工作，如整理報告、規劃專案。
GPT-5.2 新功能6：數學與科學題表現提升
在多項官方評測中，數學推導與科學理解能力優於上ㄧ版本，減少跳步與結論錯置問題。
GPT-5.2 Instant 、Thinking 、Pro版本使用情境
GPT‑5.2 Instant ：快速且強大的日常工作與學習工具，在資訊查詢、操作指南、逐步說明、技術寫作與翻譯方面都有顯著提升，並延續 GPT‑5.1 Instant所導入的溫暖對話語氣。
GPT‑5.2 Thinking： 專為更深入的工作而設計，協助使用者處理更複雜的任務，成果更完整細緻。模型在編寫程式碼、摘要長篇文件、回答上傳檔案相關問題、逐步解決數學和邏輯問題，以及協助規劃與決策方面均有明顯進步，回應結構更清晰，提供的細節也更實用。
GPT‑5.2 Pro ：是目前最聰明、最可靠的模型，適合需要高品質答案、且容許較長回應時間的艱深問題。早期測試顯示，此模型的重大錯誤更少，且在程式設計等複雜領域表現更好。
資料來源：OpenAI
