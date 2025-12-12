我是廣告 請繼續往下閱讀

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）今年10月曾在社群平台預告，未來ChatGPT將開放成人內容，OpenAI應用部門近日公布最新進度，並預告明年第一季「成人模式」將會首度亮相，是否衝擊目前市場上堪稱「最色」的模式Grok備受關注。根據科技媒體The Verge報導， 奧特曼也一直在預告 ChatGPT 中將加入成人內容，現在有了時間表。OpenAI 應用部門執行長西莫(Fidji Simo)在週四關於 GPT-5.2 的簡報中告訴媒體，她預計 「成人模式」將於 2026 年第一季在 ChatGPT 內首次亮相。她補充說，公司希望在推出這項新功能之前，能夠先做好地年齡預測能力系統。西莫提到，OpenAI 目前正處於測試其年齡預測模型的早期階段，該模型目的在自動判斷何時應對 18 歲以下的使用者，套用某些安全防護和內容限制。西莫在簡報中表示，公司已經在某些國家測試該模型，以評估其識別青少年的能力，且不會錯誤地將成年人識別為青少年，強調公司希望在推出成人功能之前，確保正確無誤。在過去的幾個月中，許多線上服務推出了更全面的年齡驗證技術，部分原因是為了遵守新的法律。馬斯克旗下的Grok被視為是NSFW（上班不宜觀看）模型的代表，OpenAI的成人模式的鹹濕尺度究竟會多開放，引發許多AI模型使用者好奇。