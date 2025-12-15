我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李政宰打工意外被相中，踏入影壇後快速展露演技天分引起注目。（圖／美聯社）

韓國演員李政宰今（15）日迎來53歲了！影帝成為巨星前，人生其實走過一段相當辛苦的日子。由於家裡從富裕跌到連學費都周轉不出，他高中畢業後選擇放棄念大學，開始在咖啡店等地方打工分擔父母壓力，也同時照顧患有自閉症的哥哥。踏進演藝圈後，李政宰靠韓劇《年輕男子》、《沒有太陽》奠定演技地位，近年又憑藉《魷魚遊戲》爆紅全球，成為首位奪下艾美獎劇情類影帝的韓國演員。爆紅後，他的片酬也從單集3億韓元（約新台幣634萬）直飆到10億韓元（約新台幣2300萬），房產總價值更高達450億韓元（約新台幣9億5千萬），成功逆襲人生。李政宰原本出身富裕的醫生世家，後來因爺爺4次競選國會議員失利，家中經濟瞬間從天堂跌入地獄，窘迫到連學費都付不出來，再加上患有自閉症的哥哥需要照顧，李政宰高中畢業後就沒再讀書，開始四處打工。沒想到，某天李政宰在咖啡廳工作時，店長注意到了他外型出眾、優越的身材比例，推薦他去廣告試鏡，才有了現在的李政宰 。1993年出道後，李政宰迅速展現天賦，僅2年就憑藉《年輕男子》中的精湛演技，奪得韓國三大影視獎的最佳新人獎。後來，李政宰也持續磨練演技，並在1999年以《沒有太陽》一舉拿下青龍獎影帝寶座，成為史上最年輕的得獎者，成功從逆境中蛻變，站穩韓國影星地位。有了影帝加持，李政宰多年來成為導演心中的票房保證，甚至在《與神同行》裡原本只是出於義氣短暫現身，卻因演出太搶眼而被改成主要角色；不過，真正讓他打進全球市場的是2021年的《魷魚遊戲》。李政宰在劇中飾演成奇勳，從失婚、沈迷賭博的落魄中年人，一路踏進高額獎金的生存遊戲，雖然角色外型邋遢，但李政宰在劇中演技層次充滿說服力，讓他成為首位奪下艾美獎劇情類最佳男主角的韓國演員，身價也跟著水漲船高，單集片酬從3億韓元直接跳到10億韓元，成為真正的國際級演員。除了拍戲收入亮眼，李政宰的投資眼光也相當犀利，他與好友鄭雨盛一樣偏好房地產布局，2020年綜藝節目《年中現場》整理了韓國演藝圈前10大房產富豪時，李政宰以擁有總價值約450億韓元的物件排在第8名，撇除片酬、廣告等所得，光靠投資財富就已經非常驚人。李政宰憑著不管身處何種環境都不輕易放棄的韌性，從過去經濟困難、在咖啡廳打工的少年，到如今能靠實力與努力翻轉人生的頂級影星，令人敬佩。12月15日的壽星不只有李政宰！還有台灣歌手張洪量、中國演員竇驍、韓國演員延俊錫、日本演員新木優子、韓國演員李載允、韓國歌手金俊秀，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！