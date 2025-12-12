我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張峰議（如圖）回憶和顏正國相識的過程，當時他到處投稿都沒人理會，只有顏正國願意聽他的作品，並約他見面聊。（圖／金室音樂提供）

歌手張峰議曾歷經人生低谷入獄，苦熬9年推出首張全創作專輯《有故事的人》，今（12）日舉辦發片記者會。回憶今年恩師顏正國因肺腺癌離世，張峰議表示，原本顏正國完全沒跟他提到病情，是透過共同朋友才知道。張峰議哽咽表示，現在很悔恨，當時應該要不顧一切去探望顏正國，「最後我只能在國哥的告別式上，唱了自己的歌，送國哥走。」張峰議表示，「國哥生前總說是小事、是初期，沒那麼嚴重。那時我們還會視訊，他知道我在做專輯，叫我專心做專輯，不要擔心他的事。我也有把歌傳給國哥聽，他說好聽，我還回說，等做好要把專輯親自拿給他。」現在專輯《有故事的人》出版，他表示，專輯收錄10首自創作品，記錄從谷底逆轉重生的旅程，那些痛苦的經驗，現在都是作成長的印記。他表示，恩師、已故影星顏正國生前曾囑咐他6字：「滿招損，謙受益。」他好好活著，就是給顏正國最好的報答。張峰議表示，過去因誤入歧途而入獄服刑，在獄中寫了很多歌，2020年假釋出獄後，四處投稿作品都沒人理，後來只有顏正國回他訊息，「或許我跟國哥都是同樣在培德山莊（台中監獄），國哥他發了一條訊息給我說：『你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。』」張峰議表示，這個訊息帶給他很大的希望，「之後我寫的歌，也成為了微電影《卸妝》主題曲，2022年顏正國長篇電影《少年吔》主題曲，國哥也是用了我的創作，他還替我在電影安插了一個角色。」專輯《有故事的人》主打歌〈我選擇的路〉，寫下張峰議在人生最黑暗時刻仍不願放棄希望的心情。第二主打〈就算可憐〉是一首帶著自省意味的作品，誠實面對人生的脆弱與錯誤，以及承擔責任的勇氣。張峰議表示，「每一首歌，都是我的人生縮影，也是心靈的映照。或許它不完美，但一定誠實。」談起音樂這條路時，張峰議認為，自己是沒有背景、沒有資源，也沒有經紀團隊，只能靠自己一步步摸索，在孤獨中尋找出路。但他很感謝，在製作這張專輯的過程中，能夠邀請到潘俊佳擔任製作人，同時還找來Jinbo，以及金曲獎樂手郭人豪、彭丞吉、山地人一起共同打造《有故事的人》專輯。張峰議表示，「這張專輯，我想獻給一路上扶持我、啟發我、陪伴我走過低潮的人。無論你現在還在，或已經離開。」