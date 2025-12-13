今日是12月13日，在看似平淡無奇的今天，其實是國際節日「世界提琴日」（World Violin Day），據悉設立目的是為了紀念小提琴的歷史與音樂上的貢獻，不少音樂人都會挑在這天一同慶祝「樂器女王」小提琴在現代管弦樂團中的重要性。值得一提的是，在5年前美國大都會博物館特別選在「世界提琴日」發起線上提琴活動，甚至邀請台灣奇美博物館參加，也是亞洲唯一代表，奇美名琴線上演奏驚艷不少台灣人，吸引超過3萬人淚讚。
12月13日「世界提琴日」！紀念樂器女王誕生的節日
「世界提琴日」（World Violin Day）又稱國際小提琴日，固定在每年12月13日一同歡慶，而小提琴作為全球流行的樂器之一，自然會有其專屬的節日。世界提琴日旨設立目的，只要是希望紀念小提琴的歷史與音樂上的貢獻，在這一天全球音樂愛好者與音樂學院會舉辦演奏會與教育活動，藉此宣揚古典與現代音樂文化。
雖然世界提琴日最初起源已不可考，但每當到了這天，不少音樂人為了慶祝都會有各式活動，像是在線收聽音樂會、前往音樂會欣賞演奏，節慶期間正是欣賞小提琴演奏的絕佳時機，還有人會拿起小提琴直接演奏一曲。這也代表著小提琴在現代管弦樂團中的重要性，也難怪小提琴會被稱作是「樂器女王」。
奇美博物館「5年前線上饗宴」上線！3萬人搶看：背後竟與新冠肺炎有關
值得一提的是，2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，不少聚會活動都受到影響，當年美國大都會博物館特別在「世界提琴日」發起線上提琴活動，召號全球提琴蒐藏的五大核心博物館，一起響應提琴影片線上活動，包括擁有美國最大的提琴蒐藏的「大都會博物館」、提琴數量與種類為全法第一的「法國巴黎愛樂廳」、提琴創始城市的正宗代表「義大利克里蒙納提琴博物館」、被譽為神殿級的蒐藏「美國南達科塔州弗米利恩國家音樂博物館」。
這場活動當中，還包括台灣「奇美博物館」，也是亞洲唯一代表，奇美博物館針對全球重要製琴師的師承派別、區域與年份進行系統性蒐集，目前已是全球最大的名琴典藏機構。為了分享奇美名琴的蒐藏特色與動人樂音，奇美博物館特別拍攝形象片，短短7分多鐘的影片出動10把絕世名琴，用琴音撫慰人心。
演出者名單更是驚人，包括「奇美藝術獎」評審、大提琴家潘怡慈，與「奇美藝術獎」得主、小提琴家魏靖儀，一同合奏世界名曲「帕薩卡利亞舞曲」（Passacaglia）。官方也將影片上傳至YouTube頻道上，至今已有超過3.6萬人觀看，且民眾普遍給予好評，盛讚「實在太驚艷了」、「提琴音色真的會讓人不自覺流淚」。
資料來源：奇美博物館
