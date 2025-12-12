我是廣告 請繼續往下閱讀

▲最強高中生Ray獲獎後，開直播致敬台灣。（圖／Youtube＠The Streamer Awards）

台灣最強高中生Ray於8日在美國舉辦的實況主年度盛會The Streamer Awards頒獎典禮中，拿下「Best Reality Streamer」（最佳實境實況主）獎項，成為台灣第一位奪下該獎項的實況主。而在事後，Ray開直播講得獎感言，直接致敬台灣，激動喊：「我的靠山是台灣，我的血液裡有台灣」，還飆髒話表示「那他X的是我的國家」。Ray在得獎後開直播致敬台灣，「我有一整個台灣當我的靠山，台灣是我的靠山，我的血液裡有台灣，我知道他們為我投票，我致敬台灣，那他X的是我的國家，致敬台灣」，接著還喊話網友為他洗版，「我需要W Taiwan在聊天室」。Ray對台灣的感謝，也感動一眾台灣粉絲，紛紛大讚「Ray很傑出，活得很自我，有自己的原則。台灣的小孩要活出像他這樣！讚」、「超讚的啦！三觀正確的孩子，台灣就是你的靠山」、「Ray真的沒看錯你，真的很棒！台灣之光！」等。Ray於2023年參加高中畢業旅行飛往日本，結果在當地巧遇美國知名實況主Kai Cenat，兩人一見如故，Ray絲毫不怯場，對著Kai說：「遇見你是我的夢想」，最後更爆出一句「God Did」，立刻引發聊天室轟動。隨後在Kai的帶領之下，Ray成為歐美知名度最高的台灣實況主之一。事實上，Ray自從到美國發展後，言論越來越失控，態度也逐漸大牌起來。日前他登上美國知名網紅Logan Paul的節目受訪，被問到對台灣的看法，Ray竟羞辱自己的家鄉，回答「像屎一樣（That sh*t's ass）」，還接著說台灣無聊，「每個人都像NPC一樣，感覺沒有半個人是活著的」，語出驚人，就連Kai也曾坦承看不下去他的言行，而Ray這次得獎感謝台灣，也再度引發熱議。