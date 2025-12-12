我是廣告 請繼續往下閱讀

台9線花蓮縣新城鄉今天上午發生死亡車禍！一名53歲林姓男子駕駛曳引車，行經北向179.6公里處時，因肚子不適，將車輛臨停在路邊，跑去草叢如廁，沒想到一名無照80歲劉姓婦人，疑似未注意到前方有車輛臨停，直接騎車撞了上去，林男見狀趕緊報警求救，警消到場時，發現劉婦已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，至於事故詳細原因及肇責，仍待警方調查釐清。事發在今天上午10點多，一名53歲林姓男子駕駛曳引車沿台九線北上，途中肚子突然劇烈不適，他只好臨時將車停在路邊機車道，下車跑向旁邊草叢解決「燃眉之急」，過一會兒，一名80歲劉姓婦人，疑似未注意前方臨停的曳引車，直接撞上車尾，林男聽到撞擊聲響，連忙衝回車邊查看，發現劉婦滿頭鮮血昏迷在地，立刻撥打119求助。警消趕抵現場時，發險劉女已無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。警酒測，曳引車林男並無飲酒，也持有合格駕照，死者劉婦則並未持有駕照，至於詳細事故原因及肇責，仍待警方調查釐清。