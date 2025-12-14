我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鼓鼓（左）和大元的婚紗照連愛犬都入鏡，一起分享幸福。（圖／鼓鼓IG@gboyswag_official）

▲孫協志（左）與夏宇童今年3月發布登記結婚的消息。（圖／夏宇童臉書）

▲焦凡凡（左）與婁峻碩今年2月砸下百萬台幣，在沖繩舉行海島婚禮。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲是元介（右）與經紀人太太在羅馬競技場留影。（圖／是元介IG@jay_shih）

▲劉品言（右）、連晨翔今年6月9日無預警宣布結婚。（圖／鴻言娛樂提供）

▲Lulu（左）、陳漢典10月20登記結婚，真的不是節目企劃。（圖／天地合娛樂&民間友人提供）

▲納豆（右）和依依婚禮當天穿著白色系婚服，兩人親吻放閃光。（圖／Playground Photo / 美式婚禮婚紗攝影團隊）

▲陳奕（右）拿大鑽戒娶回「五分埔千金」紀曦晨。（圖／陳奕提供）

▲許瑋甯（右）與邱澤合演電影《當男人戀愛時》結緣，從戲裡愛到戲外。（圖／夏朵行銷提供）

▲王齊麟（右）和陳詩媛今年6月10日登記完婚。（圖／王齊麟/Wang Chi Lin臉書）

2025年即將來到尾聲，回顧今年的演藝圈，求婚、訂婚、結婚、懷孕及生產等喜事接二連三，如邱澤、許瑋甯在電影《當男人戀愛時》愛得刻骨銘心，沒想到，戲如人生，兩人戲外也修成正果，男神娶回女神如浪漫童話故事；而Lulu、陳漢典藏愛功力一流，閃婚喜訊震撼外界，跌破一票人的眼鏡。《NOWnews今日新聞》為您整理今年台灣娛樂圈發生的10大喜事。鼓鼓與大元2013年在節目《就是愛JK》相識相戀，小倆口一路低調相守10年後才公開戀情。去年3月，鼓鼓在高雄流行音樂中心演唱會上向大元求婚成功，兩人選在今年結束12年愛情長跑，2月27日完成結婚登記，並在粉專公開婚紗照，鼓鼓感性說道：「我們結婚了，或許這些年很多浪漫時刻是妳的第一次，但在我腦中早已演練了數百次數千次，等待著我將它們一一實現。幸福就是，時刻有你在身邊。」孫協志與夏宇童祕密交往約6年，雖然不避諱同框互動，不過對外回應緋聞都以「好朋友」相稱。沒想到，今年3月3日，小倆口突然透過社群平台宣布結婚消息，並分享和兩人愛犬「NiNi」一起拍攝的婚紗照，「一家三口」幸福甜蜜，共同聲明寫道：「從今天開始，『童協』不再只是好朋友！過去，我們之間有愛情的浪漫、友情的自在，而現在，更添了一份家人的羈絆與責任。」婁峻碩與焦凡凡2016年在社群軟體上認識，發現彼此的生日都是9月14日，3天後決定在一起，並大方公開戀情。2023年10月，婁峻碩在馬爾地夫向焦凡凡求婚成功，隔年，小倆口於交往8周年紀念日當天，在親友見證下於戶政事務所登記結婚，今年2月，兩人赴日本沖繩舉辦浪漫婚禮，只邀請約50位至親好友，9月14日，婁峻碩和焦凡凡在各自生日當天，於男方演唱會上一同宣布懷孕消息，並公開超音波照，證實將迎接第一胎，兩人大聲喊出：「我們的新家人！」是元介與美女經紀人低調相戀多年，去年5月20日，小倆口完成結婚登記，並選在今年元旦公布喜訊，同時表示女方沒有懷孕。隔天，是元介在粉專公開一系列和太太的親密合照，兩人飛往羅馬蜜月旅行，並以羅馬競技場為背景，留下深情、甜蜜凝視等合影，是元介告白：「謝謝妳出現在我的人生裡，我的老婆，今後我將繼續牽著妳，愛著妳。」不過愛妻心切的是元介，始終沒有曝光過另一半的廬山真面目。劉品言與連晨翔合演台劇《舊金山美容院》擦出愛火，祕密交往半年，今年6月9日無預警宣布閃電結婚，同時公開懷孕3個多月的喜訊，「雙喜臨門」讓外界又驚又喜，連晨翔對劉品言許下誓言：「接下來我會用我所有的愛，愛著妳、愛我們的寶寶，我們會非常幸福，也真心的把這份喜悅和大家分享！」11月19日，夫妻倆透露愛女「連TT」誕生，升格當爸爸的連晨翔感性地說：「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。」Lulu與陳漢典長年合作主持節目《綜藝大熱門》，外界都以為兩人搞曖昧是綜藝效果，怎料，12年朝夕相處滋長愛苗，今年9月11日，兩人突然發文宣布互許終身，「我們是真的要結婚了」，還強調不是節目企劃，從假戲真做到人生伴侶，相當戲劇化，原來小倆口祕密交往1年多，最後選在10月20日登記結婚。被問及為何決定閃婚，Lulu受訪露出幸福笑容，「就是感覺都剛剛好，每天醒來第一眼都想看到彼此，那為什麼不結婚呢？」納豆與依依交往約8年，去年底登記結婚，今年5月25日舉辦婚禮，兩人砸下300萬，席開50桌，12月8日，納豆轉發依依的影片，欣喜大喊「我們有寶寶了！辛苦我的老婆大人」，依依透露懷孕3個多月，夫妻倆預計明年6月迎來巨蟹寶寶。納豆2022年因為中風倒下，當時還是女友的依依不離不棄，陪伴他度過漫長的復健之路，讓納豆感性形容依依是「把我從墳墓救回來的人」，依依則對納豆告白：「雖然這一路真的每天都很辛苦，可是我覺得你帶給我的幸福比辛苦多很多很多倍。」陳奕與「五分埔成衣千金」紀曦晨去年以結婚為前提交往，今年5月27日，陳奕在紀曦晨生日當天送上3.14克拉鑽戒，求婚成功，小倆口於6月14日舉行文定儀式，同時宣告將迎來第一胎，11月13日，兩人女兒「諾諾」平安出生，陳奕升格人父，戲稱愛女是「最強小三」，也感謝老婆辛苦生產。許瑋甯與邱澤合作國片《當男人戀愛時》結緣，2021年底登記結婚，今年8月迎來第一胎兒子Ian，夫妻倆11月28日補辦世紀婚禮，席開43桌，花費粗估600萬。婚禮上，邱澤的誓言中說道：「婚姻是承諾，是陪伴，我會牽著妳的手，直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，都在妳身邊...」許瑋甯則多次提及邱澤的貼心，「你把我家人的事、朋友的事都當成自己的事，希望可以幫上忙。你讓我看到肩膀、愛屋及烏...我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。」王齊麟與陳詩媛去年大方認愛，男方年底向女方求婚成功，今年6月10日兩人赴內湖戶政事務所登記結婚，10月底夫妻倆公開懷孕喜訊，預計12月21日舉辦婚禮。王齊麟和陳詩媛之所以會搭上線，關鍵是男生透過IG私訊主動追求，回覆女生一張後仰拍照的限時動態，幽默以一句「核心要出力」成功開啟話題，陳詩媛笑說，其實早就收到對方5、6條訊息都沒有搭理，直到覺得有趣才回覆，並意外發現彼此笑點合拍，進而開啟這份良緣。