民進黨台北市議員初選選情持續升溫。立法委員黃捷特別跨區前往台北，於昨（11）日陪同松山、信義區市議員參選人郭凡，前往永春黃昏市場進行掃街拜票行程。兩人同屬年輕世代政治工作者，合體拜票期間與攤商及採買民眾互動熱絡，沿途有不少民眾停下腳步與兩人合照、握手，現場氣氛輕鬆。黃捷表示，台北市議會需要更多年輕世代投入公共事務，為議會帶來不同視角與活力。她肯定郭凡長期關注地方事務、積極走訪基層，並表達對其參選的支持。掃街過程中，黃捷也以輕鬆方式與民眾互動，分享對參選人的觀察，現場不時傳出笑聲，增添活動氣氛。她表示，參選人名字簡單好記，有助於選民辨識，並以輕鬆語氣與民眾交流，現場氣氛融洽。郭凡則感謝黃捷特地北上陪同拜票，並表示將持續走訪基層、傾聽民意，爭取選民認同。兩人展現親民互動，此次合體行程也為郭凡的選戰增添關注度。