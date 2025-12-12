冷氣團即將來襲！日本國民品牌 UNIQLO 的羽絨外套一向深受台灣人喜愛，尤其「無縫羽絨外套」更被視為禦寒神物。不過，日本《YAHOO!JAPAN》近日報導，不只羽絨外套，UNIQLO 共有 6 款「必買單品」值得關注，由日本知名時尚買手 MB 親自點名，價格最低不到 500 元，質感卻足以「媲美高端品牌」，庫存逐漸變少了，錯過恐斷貨。
時尚買手點名：現在是入手最後機會
《YAHOO!JAPAN》報導引述著有《Roadmap》等暢銷書的日本時尚買手 MB 的說法，介紹了數款 UNIQLO 絕對不能錯過的 2025 傑作清單。MB 強調，隨著冬季商品庫存逐漸減少，「現在大概是最後的機會！趁著賣完之前趕緊入手吧」。
1. 無縫羽絨連帽外套：剪裁媲美精品
2. 舒芙蕾紗線毛衣：輕盈不刺癢
3. 極暖 HEATTECH 喀什米爾混紡 T 恤：舒適度超群
4. 柔軟針織刷毛圓領 T 恤：每天穿的神衣
5. 直筒牛仔褲：神似西裝褲的垂墜感
６. 可調式羊毛混紡帽：高 CP 值配件
資料來源：YAHOO!JAPAN、UNIQLO
- 日本售價： 1萬4900日圓
- 台灣售價： NT$3990
- 日本售價： 2990日圓
- 台灣售價： NT$990（男裝現特價 NT$790、童裝特價 NT$490）
- 日本售價： 2290日圓
- 台灣售價： NT$690
- 日本售價： 1990日圓
- 台灣售價： NT$590（女裝官網已缺貨）
- 日本售價： 4990日圓
- 台灣售價： NT$1290
- 日本售價： 1290日圓
- 台灣售價： NT$590（特價 NT$490）
資料來源：YAHOO!JAPAN、UNIQLO