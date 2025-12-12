冷氣團即將來襲！日本國民品牌 UNIQLO 的羽絨外套一向深受台灣人喜愛，尤其「無縫羽絨外套」更被視為禦寒神物。不過，日本《YAHOO!JAPAN》近日報導，不只羽絨外套，UNIQLO 共有 6 款「必買單品」值得關注，由日本知名時尚買手 MB 親自點名，價格最低不到 500 元，質感卻足以「媲美高端品牌」，庫存逐漸變少了，錯過恐斷貨。

時尚買手點名：現在是入手最後機會

《YAHOO!JAPAN》報導引述著有《Roadmap》等暢銷書的日本時尚買手 MB 的說法，介紹了數款 UNIQLO 絕對不能錯過的 2025 傑作清單。MB 強調，隨著冬季商品庫存逐漸減少，「現在大概是最後的機會！趁著賣完之前趕緊入手吧」。
 

▲無縫羽絨外套。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
▲無縫羽絨外套。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
1. 無縫羽絨連帽外套：剪裁媲美精品

  • 日本售價： 1萬4900日圓

  • 台灣售價： NT$3990

MB 將「無縫羽絨連帽外套（Seamless Down Parka）」列在清單首位。他指出，雖然 UNIQLO 今年強打 Pufftech（空氣棉）系列，呈現「脫離羽絨」趨勢，但也因此讓這款僅存的羽絨外套顯得更加特別。今年剪裁修飾成現代流行的「箱型輪廓（Boxy Silhouette）」，寬版短衣長的設計，完成度簡直就像精品品牌，是雪國居民的首選。

▲舒芙蕾紗線毛衣。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
▲舒芙蕾紗線毛衣。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
2. 舒芙蕾紗線毛衣：輕盈不刺癢

  • 日本售價： 2990日圓

  • 台灣售價： NT$990（男裝現特價 NT$790、童裝特價 NT$490）

MB 表示，舒芙蕾紗線（Souffle Yarn）是 UNIQLO 近年大力宣傳的強項，紗線中飽含空氣，兼具保暖與輕盈，且觸感柔軟，大幅減少了毛衣的刺癢感。MB 特別推薦今年男裝罕見推出的「粉紅色」，得益於舒芙蕾紗線的蓬鬆起毛感，色調柔和好搭配（註：目前台灣官網男裝暫無粉紅色款式，消費者可關注後續上架或選擇其他色系）。

▲極暖 Heattech 喀什米爾混紡T恤。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
▲極暖 HEATTECH 喀什米爾混紡T恤。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
3. 極暖 HEATTECH 喀什米爾混紡 T 恤：舒適度超群

  • 日本售價： 2290日圓

  • 台灣售價： NT$690

「今年與其買普通的 Heattech，不如買這一款。」MB 激推這款混紡了「喀什米爾（Cashmere）」的特別單品。屬於 UNIQLO：C 系列，擁有比一般發熱衣更柔軟的布料感與彈性，穿著舒適度超群且不刺癢，雖然販售店舖可能有限，但非常值得入手。

▲柔軟針織刷毛圓領T恤。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
▲柔軟針織刷毛圓領T恤。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
4. 柔軟針織刷毛圓領 T 恤：每天穿的神衣

  • 日本售價： 1990日圓

  • 台灣售價： NT$590（女裝官網已缺貨）

MB 坦言自己幾乎每天都穿這件！這款打破了歷代「Soft（柔軟）」系列耐用度較低的刻板印象，洗滌多次仍保持質感。它擁有針織衫的保暖蓬鬆，剪裁卻像長袖 T 恤般俐落修身。唯一的缺點是尺寸偏小，MB 建議選擇「大兩個尺寸（2 Size UP）」穿著效果最佳。

▲直筒牛仔褲。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
▲直筒牛仔褲。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
5. 直筒牛仔褲：神似西裝褲的垂墜感

  • 日本售價： 4990日圓

  • 台灣售價： NT$1290

MB 盛讚這是 2025 年度最值得入手的丹寧產品。雖然是直筒剪裁，卻做成像西裝褲（Slacks）一樣筆直，擁有漂亮的垂墜感，完全沒有寬褲的俗氣。其加工感已達到「說是古著也讓人深信不疑」的道地水準，對寬褲感到厭倦的人務必嘗試。


▲可調式羊毛混紡帽。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
▲可調式羊毛混紡帽。（圖／UNIQLO官網uniqlo.com/tw）
６. 可調式羊毛混紡帽：高 CP 值配件

  • 日本售價： 1290日圓

  • 台灣售價： NT$590（特價 NT$490）

在所有帽子中，MB 壓倒性推薦這款！雖然歸類在女裝，但頭圍可達 59cm，男性佩戴也沒問題。尤其是灰色款強烈展現了羊毛質感，充滿高級感，能瞬間提升整體穿搭的精緻度，是價格低廉且滿意度極高的隱藏版好物。

資料來源：YAHOO!JAPANUNIQLO

