國民黨立委陳玉珍日前提案「助理費改由立委統籌」修法，引爆國會助理炸鍋，有近300名不分黨派國會助理連署反對修法。針對部分媒體報導曾禁止助理連署撤案連署書一事，民眾黨立委張啓楷今（12）日澄清表示，從未有禁止助理連署。他更透露，辦公室早有助理連署，一開始即尊重助理的自由意志，事實正足以打臉有人散播禁止連署的謠言。張啓楷表示，今日現身表達支持，是受到國會助理工會理事長李永誠等重要幹部邀請站到前方，為助理發聲，絕非搶佔陳抗C位，如果民進黨立委今天有人到場，應該也會被邀到前方，且已故議員李新是首任國會助理工會理事長，是他的結拜兄弟，也是推動公費助理制度化首要功臣。因此在歷史情感上、實際行動上，張啓楷都會站在為照顧助理、捍衛助理權益的立場。張啓楷強調，現場肯定聲多，他親自到就是對助理工會訴求的肯定及支持，而綠營雖然嗆聲，卻沒有民進黨委員到場；張啓楷說，他辦公室確實早已有助理同仁連署，絕對尊重辦公室助理的自由意志，助理是立法委員的問政最佳夥伴，更是如同家人一般。請部分綠營及媒體支持助理捍衛合理權益，勿再借題進行政治操作。