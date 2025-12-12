我是廣告 請繼續往下閱讀

氣溫逐漸下探，代表冬季情懷的時尚靴款，開始攻佔女性消費者的重點穿搭清單；講求舒適、保暖、時尚、修身的冬季時尚靴履教主-UGG，在無數韓星的私下著用之下，一步一步登頂潮流與美型兼備的冬季時尚寶座。隨著老錢風與鬆弛感的強勢崛起，引領消費者加深冬季對舒適、保暖、美型的追求，亦讓從千禧年開始穩坐潮流秋冬靴履教主的UGG，再次跨大時尚影響維度。隨著耶誕佳節即將到來，屢屢顛覆大眾視覺的UGG，這兩季品牌在秉持經典原型與潮流創新的雙線並行，透過與Sacai、AMBUSH、Palace等時尚品牌的聯乘合作，展現豐富的變化性與穿搭性，今年以『毛毛派對』的概念，運用裝飾主義與材質拼接，讓羊毛與絨革，撞擊出令人目不轉睛的視覺能量，賦予這一季秋冬最暖時尚新格調。冬季時尚靴履教主-UGG，為了讓更多消費者，能夠近距離感受到，品牌今年秋冬新品的設計魅力，特於12/10~12/18 在忠孝SOGO門前活動廣場，以快閃店的形式，力求呈現與國外零時差的潮流共震，並於今（11）日邀請在韓國擁有非常多雙UGG鞋款珍藏的釜山女神李晧禎，擔任快閃店啟幕嘉賓。在今年重回台灣的李晧禎，在記者會現場表示，非常感謝台灣球迷與粉絲的支持，一回到台灣，不論走到哪裡，都感到大家對我的友善與熱情，大家都一直為我打氣，等到新賽季的開打，一定可以展現更具活力的應援表現，同時晧禎表示，為了能夠常常看到我的狗狗，目前休息時間，都會飛回韓國看狗狗，因為我真的非常喜歡UGG，在知道品牌邀請參加今天的快閃店活動，我特別取消韓國休假行程，以品牌資深粉絲的身份，參與今天的活動，非常感謝UGG今天的邀請。李晧禎在訪問中表示，為什麼那麼喜歡UGG，原因是品牌商品款式非常豐富，每一款都能夠輕鬆試馭各種風格的穿搭，穿上UGG能讓身形比例，看起來非常修長，在拍照的時候，也不怕鏡頭造成的視覺膨脹，主持人接著詢問晧禎，哪幾個系列，是自己最偏好與最推薦的？ 李晧禎非常推薦Tazz、Classic Ultra Mini、Lanah Clog，因為她認爲這三個系列代表UGG的經典、創新與變化，都是搭配力非常好的單品，不論是寬褲、短裙、短褲，都非常適合，同時因為實在太喜品牌了，穿到喜歡的款式，會直接全系列包色買下，所以她跟品牌說，她可能是韓國最愛UGG的人，「因為我的衣帽間，疊滿一落落的都是品牌的鞋盒！」受到廣大消費者喜愛的Esmee Clog系列，體現UGG不斷進化與綁定韓系潮流的設計能量，同時表態自我出眾的生活態度，結合品牌舒適至上的定位與經典傳承，Esmee Clog系列跳脫傳統拖鞋的設計巢臼，為符合冬季對於溫暖機能與裝飾風格的需求，鞋面滿覆蓬鬆羊絨從麂皮鞋面縫線溢出，釋放強烈的潮流穿搭氣場。鞋墊使用踏感舒適的羔羊皮鞋墊，搭配調節的後跟帶，有效提升鞋款的便利性與貼合度，也可將後跟帶轉動至鞋面位置，增加穿搭的變化性與穿著自由度。舒適度絕佳Tazz系列，一直備受品牌愛好者的追捧與喜愛，為品牌經典長青款式代表，UGG為了給予消費者更濃郁的舒適感，今年秋冬推出的Tazzelle系列，是追求極致舒適感的妳，不能錯過的款式；在今年冬天登場的Tazzelle系列，採用麂皮製成，同時1.75英寸的鞋款大底，使用輕質的彈性彈性甘蔗EVA製成，確保鞋款的舒適與增高效果，品牌為增添Tazzelle系列的視覺別緻感，鞋內領特別設計翻領羊毛設計，不論搭配襪子與單獨穿著皆宜。經典靴款優雅美型再進化；談起UGG旗下皮革繫帶鞋款的經典系列，不得不提到個性感強烈的Esmee系列，在今年秋冬強勢登場，體現品牌強勢的進化力度，保持過往前衛時尚的基調與視覺衝突，搭配滿覆蓬鬆羊絨從麂皮鞋面縫線溢出的年度設計主軸，結合可摺式鞋筒與羊皮翻領滾邊的細節巧思，定喜愛個性化鞋款的女性欣喜若狂。為增加鞋款舒適度，鞋內採用柔軟的UGGplush 襯裡，同時2.75英寸的鞋款大底，使用輕質的彈性彈性甘蔗EVA製成，確保輕盈與美型兼具。對於美型穿搭愛好者而言，拖鞋是沒有季節限制的穿搭時尚單品，為了讓消費者，在陰雨濕冷的冬季，也能擁有美好的拖鞋著用體驗，UGG正式推出Disquette Chalet系列，主打絕對舒適與華麗氛圍的設計靈感，羊皮鞋墊和UGGplush襯裡，結合今年主打的羊毛翻領設計，不僅釋放造型搶眼的穿搭魅力，兼具絕佳的保暖幾年，同時室內和室外穿著皆適宜的設計，採用輕盈與超舒適腳感的甘蔗EVA大底，讓妳的每一步，都充滿自在與華麗。Classic Ultra Mini身為UGG旗下，消費者記憶黏著度最高的款式之一，今年秋冬推出的Classic Ultra Mini Chalet，是體現UGG追求舒適機能的進化款式，在今年秋冬登場，鞋身設計比起前代設計，更顯俐落線條與戶外感，搭配蓬鬆的羊毛裝飾，釋放華麗與個性兼具的曠野風情，鞋面使用麂皮製成，搭配輕質甘蔗EVA 大底，內底使用柔軟的UGGplush，讓人感到溫暖與舒適的雙倍舒適感，UGG爲追求環保，鞋款襯裡使用再生羊毛製成。這是您最喜愛的木屐升級版——Tasman Lug。我們知道您已經愛上這雙經典鞋款，因此特別為它注入全新設計，讓您一年四季都能自在穿著。Tasman Lug 結合了具溝紋設計的甘蔗EVA環保大底與柔軟時尚的麂皮鞋面，兼具舒適與風格。鞋面上延續UGG經典的Twin Seam縫線細節，內領隱藏的UGGbraid編織元素則打造出簡潔俐落的外觀。從辦公室到機場，每一步都有防臭處理的UGGplush™鞋墊帶來清新與舒適，讓您無論何時都能自在出行。帶有鬆弛風格的Tasman系列，一直深受男性消費者喜愛，今年秋冬登場的Tasman Baxter系列，鞋款設計延續前作經典的Twin Seam 鞋領細節，釋放略帶野性的不羈情懷，以未經多餘修飾的麂皮打造鞋面，天然色澤與質感細節相互交織，成就每一雙不可複製的獨特氣韻。UGG爲追求環保，鞋領與內襯，使用回收材料製成，體現UGG追求時尚進化的腳步，也為地球環境永續，盡一番心力。作為UGG的話題新款，主打抗雨防雪的Classic Ultra Mini Weather Hybrid，使用防水麂皮與接縫密封結構，大幅增益鞋款的氣候穿著機能，做為Classic Ultra Mini 的進化版本，新款設計使用了較短靴筒設計，為保持抗泥擋雪的功能，特別在桶身追加栓扣封口設計，體現UGG在時尚美型之外，更具機能專業的另一面貌。標榜戶外機能的Classic Ultra Mini Weather Hybrid，使用輕質甘蔗EVA 大底，追加Spider Rubber®，可在濕滑的地面下提供抓地力的同時，UGGplush內襯和鞋墊，讓您即使在低至-20ºC 的溫度下，依舊行動自如。