AutoReserve 訂位App近期爆發爭議，有民眾付費預約名店，結果到場卻發現餐廳完全沒這筆訂位。北市法務局今（12）日提醒，AutoReserve為境外平台，並未在台設據點，因此糾紛難解，建議民眾需查證後再付錢，同時也建議店家自行檢視，是否有被AutoReserve放進定位系統內，

▲有民眾透過AutoReserve訂位高雄知名台菜餐廳，但卻發生疑似詐騙行為，北市消保官提醒該平台為境外公司，出事很難求償調解。（圖／翻攝官網）
AutoReserve平台未在台登記！消保官直言「爭議難調解」

臺北市政府法務局指出，有民眾透過境外訂位平台「AutoReserve」預訂必比登推薦餐廳並已支付訂位服務費，卻遭餐廳業者告知「從未與該平台合作、也未收到任何訂位資訊」，引發消費爭議。北市消保官提醒，境外平台未在我國設置實體營業據點，發生爭議時出席協商調解難度高，消費者訂位前務必多加查證，以避免權益受損。

民眾可向發卡銀行申請「爭議款」

法務局說明，初步查證該平台為境外公司，未於我國辦理工商登記及設置實體營業據點，民眾發生相關消費爭議，實務上難以通知境外平台業者出席協商、調解會議，消費者權益難獲保障。法務局指出，若民眾支付訂位服務費後，卻發現餐廳無訂位紀錄，建議民眾先向訂位平台提出退款申請，若無法取得連繫或未能順利完成退費，且以刷卡方式付款者，可洽發卡銀行申請爭議款；另平台事實上若未與餐廳合作，恐涉詐欺之嫌，民眾可以持扣款紀錄、交易畫面或平台宣稱內容等資料，向警察機關報案，以協助查明是否涉及不法。

消保官呼籲，國內餐飲業者應該主動檢視有無未與該平台合作，卻被列為該平台之合作店家，目前已有多數店家在官網上示警消費者。此外，民眾於使用第三方訂位平台前，建議先查看評價、詳細確認是否為業者官網之系統，完成訂位後務必再次向餐廳確認是否成功，以免因資訊落差而影響用餐安排。民眾若於境外平台交易遭遇爭議，消保官建議可檢附交易紀錄、聯繫紀錄等資訊，循國際組織「跨境消費爭議網」eConsumer.gov 尋求幫助。

資料來源：北市法務局

