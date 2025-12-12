我是廣告 請繼續往下閱讀

華城在AI資料中心與電網建設雙動能帶動下，訂單能見度已延伸至2028年。總經理許逸德今（12）日於法說會表示，公司AI資料中心相關變壓器接單規模已逾新台幣120億元，並規劃分階段出貨到2028年；今年AI DC占整體業績比重約5%至6%，預估2026年可望突破10%。為因應需求，華城同步推進產能擴張。許逸德指出，觀音三廠B廠預計12月底完工試車，規劃2026年第一季投產，主力供應內外銷中型電力變壓器；原觀音三廠則將轉而聚焦大型電力變壓器。另外，公司也規劃擴充台中廠超高壓大容量電力變壓器產能，預計2026年初動工、2027年投產，並估2027年2月起台中廠產能可望倍增。華城並說明，台中廠可生產500kV級變壓器，外銷比重超過九成。許逸德補充，今年前11月外銷占華城整體業績比重已逾55%，後續外銷占比仍有機會續升；公司在美國市場布局多年，目前美國17個州的電力公司均為核心客戶，並已成為其變壓器供應鏈的一環。談及AI資料中心布局，許逸德指出，在美國「星際之門」（Stargate）計畫首期，華城為變壓器指定供應商，並自2024年第四季起陸續接單。除AI DC外，公司亦持續受惠台電強韌電網計畫，以及美國電力基礎建設等外銷市場拉貨，綠能事業明年也可望延續成長。針對營運變數，華城表示將持續留意缺工、缺料與電力設備交期拉長等因素，並控制工程統包量以穩住獲利表現，預期今年獲利可維持去年水準。關稅方面，許逸德表示，目前20%關稅中公司約負擔6%，已與客戶建立較友善的轉嫁合作模式，研判對今年與2026年訂單影響有限，並預估2027年至2028年新接訂單將不再受關稅變數干擾。