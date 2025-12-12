我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國曼谷知名夜市「Jodd Fairs」近日再度掀起話題，一款造型吸睛的「龍捲風馬鈴薯」吸引不少遊客與在地民眾排隊搶嚐。這款將整顆馬鈴薯切成螺旋狀、油炸後灑上多種調味的街邊點心，再次成為夜市的美食焦點。根據《美聯社》報導，22歲的Sirinda Phiewkliang在夜市的Tornado Potato攤位品嚐了這款酥脆小吃。她說，光是看到馬鈴薯被切成長條螺旋狀、串在竹籤上準備下鍋，就讓人食指大動。從畫面中可看到攤販將整顆切好的馬鈴薯放入油鍋中炸至金黃，再以紙巾吸去多餘油分，並裝入牛皮紙袋中。之後再依照客人選擇，撒上多種風味的調味粉。Sirinda表示，她選擇了辣味調粉，香氣撲鼻的龍卷風馬鈴薯在入口後呈現酥脆口感，鹹香之中帶有微微辣度，「味道真的很棒，是很完美的組合」，她在影片中開心地說。她也提到，該攤位提供多種口味選擇，從起司、海苔、燒烤到辣味等多種風格，讓每位顧客都能挑到喜歡的味道。這款韓國街頭小吃近年在東南亞各地走紅，而因為在曼谷夜市的版本因口味多變、口感酥脆，更成為旅客必試的熱門美食之一。