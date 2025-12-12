高欣欣籌備婚禮講不停　李國超被打斷突怒：大人講話小孩插什麼嘴

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高欣欣和李國超補辦婚禮，現場被拱親親。（圖／記者葉政勳攝）

61歲李國超和56歲高欣欣交往20多年，於2020年登記結婚，今（12）日於維多麗亞酒店補辦婚宴，席開38桌。這場婚禮由高欣欣一手籌備，每天都4、5點才睡，也因為太用心，高欣欣有很多話想講，讓李國超在一旁插不上話，李國超忍不住喊，「大人在講話小孩插什麼嘴！」高欣欣馬上撇頭做了一個調皮的表情，現場一度尷尬。高欣欣說自己為了籌備這場婚禮，從12月開始，每天搞到4、5點才睡，「這位李大爺隨遇而安，都是我在做，他要幫忙動作也有點慢。」而兩人交往20年，結婚5年，怎麼會選在今日辦婚禮？此時兩人都想分享細節，高欣欣搶先一步將麥克風放在嘴邊，正準備說話時，李國超突喊，「大人在講話小孩插什麼嘴！」高欣欣也很給老公面子，馬上撇頭做了一個調皮的表情，李國超接著開始分享自己的想法，不過現場氣氛一度尷尬。高欣欣說，這次打電話邀請親友參加，很多人都說，「啊不是結過了！是要結幾次。」她還得解釋，只是補辦婚宴，跟親友分享喜悅，「也讓我真正有機會穿一次白紗。」高欣欣說，這輩子她只跟兩個人走過紅毯，第一個是2005年入圍金鐘獎時，和已故演員石英一起走金鐘紅毯，接著又講到李國超的摯友，已故音樂人屠穎，李國超一句話都講不出來，「這真的不能說。」整理完心情後，才緩緩吐露，「這個摯友在我年少時一起玩音樂，我們一起長大，今年離開我們，今天也留空位給祂，跟祂說一定要到，我特別想他。」李國超也說，今年不是好年，在年底辦婚宴也算讓大家沾沾喜氣，希望未來大家平安健康。61歲李國超和56歲高欣欣交往20多年，於2020年登記結婚，因為自己是二婚，本來不想結，但認為還是得給高欣欣一個交代，始終認為欠老婆一場婚禮，選在今（12）日於維多麗亞酒店補辦婚宴。李國超與李亞明、劉偉仁、屠穎組成藍天使合唱團，出演過許多電視劇，包括《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《包青天》系列、《施公奇案》、《鳥來伯與十三姨》、《飛龍在天》、《婚姻結業式》、《市井豪門》等等。李國超前妻是中國人，當時結婚1年沒告知就回北京做生意，1年後回台灣和他離婚，讓他非常受傷，也對婚姻產生恐懼，直到遇見高欣欣才改觀。高欣欣22歲就出道，第一部戲是《黃金新貴族》，期間也活躍於八點檔，2005年更曾以民視《意難忘》入圍金鐘獎女配角獎。