UNIQLO作為日本代表性的全球時尚品牌，以平實價格提供兼具品質與機能性的日常服飾。近日日本媒體《NetLab》表示，UNIQLO推出的「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」因強大保暖度、輕盈俐落版型，加上顏色與尺寸選擇豐富，在各大社群平台與時尚媒體間引發熱烈討論，成為今年冬季聲量最高的外套之一。
UNIQLO「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」爆紅！日媒狂推：CP值極高
日媒《NetLab》提到，如果冬季通勤或週末外出穿搭，想找一款不厚重、輕便卻保暖的外套，那麼售價7990日圓（約新台幣1626元）的「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」會是不錯選擇，目前已經受到許多消費者青睞。
許多日本網友給出好評，「輕便好活動」、「CP值高，帽子貼臉的觸感很好，會再買其他顏色」、「因為輕又可水洗而購入」、「不會蓬蓬的，搭什麼褲子都適合」、「CP值爆表的萬用外套」、「非常輕且保暖，穿搭很容易」、「即便寒冷天氣也能穿得溫暖又有型」。
「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」台灣有賣嗎？商品貨號、真實評價一次看
《NOWNEWS》記者在台灣UNIQLO官網搜尋同款，商品貨號分別為男裝「470118、478268」、女裝「478571、469871」，單件售價為1990元，男款共有8種顏色可以選擇，女款則有多達10種顏色，尺寸也從XS一路到4XL，讓消費者相當容易找到合適的尺寸與顏色。
根據官網介紹，外套是採用機能性科技蓄熱纖維製成，以雙層布料交織而成的特殊材質，採用創新日本製3D中空結構纖維，纖維直徑不到髮絲的五分之一，能有效鎖住空氣形成保暖層，展現強勁的隔熱效果，同時避免羽絨外套容易出現的蓬鬆感，因此穿起來既輕盈又夠暖。
不只如此，外套表面無縫線孔，袖口及下擺兩側至背後還採用彈性織帶與抓皺設計，雨水與冷風不易滲透，不論是貼身穿法或搭配寬鬆層次都能保持溫暖；採用防潑水加工，可防小雨，即便面對天氣不穩定的日子也能安心穿著，並且未使用PFAS（有機氟化合物）。
實際觀察顧客評價，不少人紛紛留言表示，「版型好看，材質輕盈，足夠保暖」、「保暖不厚重，不顯胖又修身，非常喜歡」、「商品摸起來很好摸，穿著也很舒服」。
同款外套「兒童版」先被搶翻！UNIQLO官方也傻眼：真的沒想到
值得一提的是，同款外套在兒童版先前就已爆紅。根據日本知名時尚媒體《FASHIONSNAP》報導，日本社群正在流行「KidsDown」（キッズダウン），也就是成年人刻意穿UNIQLO童裝羽絨或外套的穿搭風潮，而目前討論度最高的單品正是「童裝PUFFTECH輕暖科技外套」。
今年11月左右，有網紅在社群平台分享自己的「KidsDown」穿搭照與影片，迅速引發熱議。如今在各大平台上，不分性別都能看到許多成年人示範穿法。
「童裝PUFFTECH」之所以被瘋搶，主要是其經典橫紋設計不分性別皆可穿，再加上藍、黑、棕、綠、海軍藍、紫等多色選擇，尺寸從100到160齊全，售價3990日圓（約新台幣813元），價格親民又具時尚感。
UNIQLO負責人表示，他們確實注意到這股風潮，但坦言並非品牌刻意製造的爆紅效果，因此也對此感到驚訝。他分析，「近年無論上衣或外套，更合身、精簡的尺寸愈來愈受歡迎，我認為這是這類趨勢的延伸。」加上社群媒體普及、大家更重視「上鏡」，短版與能拉長腿比例的剪裁自然更受到青睞。
資料來源：UNIQLO官網
同款外套「兒童版」先被搶翻！UNIQLO官方也傻眼：真的沒想到
