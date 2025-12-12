我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」爆紅！日媒狂推：CP值極高

那麼售價7990日圓（約新台幣1626元）的「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」會是不錯選擇，目前已經受到許多消費者青睞。

▲▼UNIQLO「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」近期在日本大紅，日媒《NetLab》表示有許多人大讚其CP值極高。（圖／翻攝自UNIQLO官網www.uniqlo.com）

「

PUFFTECH輕暖科技連帽外套」台灣有賣嗎？商品貨號、真實評價一次看

商品貨號分別為男裝「470118、478268」、女裝「478571、469871」，單件售價為1990元，男款共有8種顏色可以選擇，女款則有多達10種顏色，尺寸也從XS一路到4XL

▲「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」是採用機能性科技蓄熱纖維製成，以雙層布料交織而成的特殊材質，能有效鎖住空氣形成保暖層，展現強勁的隔熱效果。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

同款外套「兒童版」先被搶翻！UNIQLO官方也傻眼：真的沒想到

日本社群正在流行「KidsDown」（キッズダウン），也就是成年人刻意穿UNIQLO童裝羽絨或外套的穿搭風潮，而目前討論度最高的單品正是「童裝PUFFTECH輕暖科技外套」。