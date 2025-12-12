旗下有多家自助餐品牌的饗賓集團，傳出其中有國民自助餐稱號的「饗食天堂」，將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店內，取代飯店原有的「萬國百匯餐廳」，引起不少嘉義市民熱烈討論，而耐斯廣場則表示，確實與饗賓集團洽談中，但開店時間尚未拍板。饗賓集團則表示：尊重合作方，以耐斯廣場發言為主。
長期以來，嘉義大地區缺乏大型Buffet品牌進駐，此次若成真，將填補市場空白。耐斯廣場目前有饗賓集團旗下2大餐飲品牌「開飯川食堂」與泰式料理「饗泰多」營業，生意都還不錯，也就因此，耐斯廣場也期望饗賓旗下的buffet品牌同樣可以入駐。
饗食天堂有「國民Buffet」的稱號 最低每人758元
饗賓集團的「饗食天堂」，有「國民Buffet」的稱號，同樣是受歡迎的吃到飽品牌之一。提供多國料理與現做美食，包括爐烤牛排、天使紅蝦、生魚片、日式料理及豐富甜點，部分分店還有特別時段推出雪蟹腳無限量供應。明年1月將漲價，平日午餐將為928元、平日下午餐758元、平日晚餐1028元。
果然匯將開新分店 12月底進駐新光三越台北站前店
不過饗賓集團旗下還有個蔬食buffet「果然匯」，曾在2016年被CNN認證為世界十大素食城市台北之代表餐廳，確定將開設新分店，此為果然匯睽違3年後再度展店，12月底將進駐新光三越台北站前店13樓，正式回歸台北市中心，新分店將有7道限定蔬食料理，饗賓集團表示，將會顛覆大眾對蔬食的既定想像，帶來兼具美味與創意的視味覺饗宴。
果然匯同樣明年也要漲價，平日午餐每人638元、平日晚餐638元、假日限定的下午餐638元。主打多樣化的中、西、日式料理，除了豐富種類的生菜沙拉，還有炒飯、壽司、義大利麵、蛋類料理，由其一道「黑松露燉飯」更被許多老饕評為到此必吃菜色。
超人氣buffet「文華Café」 推出冬季新主菜
台北文華東方酒店內的「文華Café」(Café Un Deux Trois) ，是一位難求的人氣buffet，近日推出全新午間主餐，
主廚盧奕翔汲取冬季的柔暖香韻為靈感， 嚴選龍蝦與和牛等頂級食材，佐以法式經典醬汁中的溫潤酒香， 添入栗子、野菇或果香等刻畫季節旬味景緻。
即日起週
一至週四「平日午間饗．吃．吧」每位1,580元+10%起， 推出北海道干貝松露野菇燉飯、「 爐烤波爾多式圓鱈佐白酒檸檬醬汁」與「 薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」。 週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」每位2,680元+10%起， 主餐選擇包含有「香煎臺灣金目鱸魚」、「炙烤宜蘭究好豬戰斧」 與「爐烤日本F1和牛紐約客」。
資訊來源：饗食天堂、開飯川食堂、饗泰多、果然匯、台北文華東方酒店
