我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國一對情侶日前在南邦府的知名瀑布旅遊時，原本浪漫的求婚驚喜意外變調，女方在準備轉身時不慎滑落溪中，讓現場氣氛驚險又逗趣，影片曝光後迅速在網路上引發熱議。綜合外國媒體報導，求婚者是24歲的Karantee Areepong，他提前準備好一個小花盆造型的道具，上面插著寫著「願意嫁給我嗎？」的紙條，並一路拍攝兩人出遊的點滴，包括女友 Kanyarat Chumjeen 在車上睡覺、逛街、整理頭髮，以及在溪邊行走的畫面。本月8日兩人抵達瀑布時，Kanyarat小心地踩在濕滑的石頭上準備拍照。就在她回頭看向男友的瞬間，因重心不穩整個人滑落水中，激起一陣驚呼。Karantee 見狀立刻跳進水裡，手機和花盆都沒放開，只為拉住女友。畫面中可以看到，Kanyarat一邊緊抓岩石保持平衡，一邊仍牢牢抱著自己的飲料與包包，兩人確定無礙後還忍不住相視大笑。她擔心地說：「手機！手機！你怎麼帶著手機跳下來！」讓緊張氣氛瞬間化為趣味。稍後，Kanyarat 詢問男友：「你剛剛說什麼？」Karantee 才想起求婚本題，迅速把鏡頭轉向自己，再度說出：「妳願意嫁給我嗎？」女友則半驚訝又好氣地反問：「你怎麼不挑一個好一點的地方？」雖然求婚過程狼狽又濕答答，但最終仍以甜蜜結尾。Kanyarat 在驚魂未定後仍答應了這段求婚，兩人相擁親吻。這位求婚者事後表示，他與女友交往九年，從 9 月就開始籌劃求婚，原本想用最自然的方式留下回憶，沒想到卻意外造就一段充滿戲劇性的難忘瞬間。