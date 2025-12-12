我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成龍在《城市獵人》出現春麗的扮相，雖然並沒好看到哪，逗趣俏皮的模樣還算有點可愛。（圖／摘自IMDb）

▲《超級街頭霸王》裡任達華（左起）、劉德華、郭富城、張學友以《快打旋風》電玩角色的造型出現。（圖／摘自IMDb）

▲《超級街頭霸王》中邱淑貞的春麗造型，被認為是最漂亮的一個版本。（圖／摘自IMDb）

▲31年前好萊塢也拍過《快打旋風》電影版，當時是溫明娜（右）演春麗，凱莉米洛（左）也是片中要角之一，但評價與票房都不理想。（圖／摘自IMDb）

▲最新《快打旋風》真人版的人物海報、預告發布後，引起網友熱烈討論。（圖／摘自IMDb）

著名電玩《快打旋風》早在30年前就曾被好萊塢、香港拍成電影，當時的觀眾對於電玩角色真人化之後的還原度就曾有過不少討論。而最新真人電影版近日推出首支預告，網友們再一次對演員們的造型歎為觀止，尤其是加拿大華裔女星Callina Liang飾演的春麗。儘管只是驚鴻一瞥，已有人寫道：「比成龍扮女人還不OK。」認為童年的回憶走樣。熱門電玩翻拍成電影，近年來不乏大成功的例子。而在上個世紀末，《快打旋風》堪稱最熱門的電玩題材，不僅王晶曾經在成龍主演的《城市獵人》小小玩了一段、讓他扮成春麗，後來又在《超級街頭霸王》找了劉德華、張學友、郭富城、任達華、鄭伊健等人扮成電玩角色，儘管兩部片都是胡鬧、搞笑為主，演員們的扮相還不至於讓觀眾過於嫌棄，不像這一個最新版。在陽盛陰衰的《快打旋風》世界中，春麗是最受玩家熟悉的女性要角，成龍的扮相固然和大眾的想像不符合，可是他努力扮俏皮，也還算有點可愛。邱淑貞在《超級街頭霸王》的版本自然在顏值上更加有好評，服裝的還原度雖不特別高，觀眾依舊評價不錯。好萊塢則曾經拍過尚克勞德范達美掛帥的真人版《快打旋風》，春麗是由當年在美國演藝圈最紅的華裔女演員溫明娜來飾演，算是有誠意，可惜片子的成績並不佳，劇本品質受到詬病。當年凱莉米洛在片中也軋上一角，卻頗被觀眾忽略，片子的票房亦踢到鐵板。事隔多年，《快打旋風》再被拍成真人電影，各方關注演員的造型是否比之前的版本更還原電玩，早有電玩迷已做好失望的心理準備，只是在看到首支預告，還是對某些角色的真人樣貌，感到不小的驚嚇。尤其是春麗，Callina Liang竟被網友嫌棄道：「這比成龍還慘是怎樣？」也有人覺得其實片中某些角色的造型、化妝還是蠻到位的，沒有負評說得那麼可怕，至於他們的表演會不會讓觀眾改觀？只有明年片子上映了才能見分曉。