隨著國人飲食與生活型態改變，外食頻率高、久坐少動、不規律作息等因素，使成人與兒童的飲食型態造成的影響逐年受到關注。臨床統計顯示，成人影響率約2% - 20%，在兒童腸胃科門診中影響率亦達20 - 25%。面對全家人共同的日常問題，除了建立規律作息、培養均衡飲食，益生菌也成為許多家庭日常保養的選擇之一。醫師指出，現代人生活步調快速，除了三餐外食、蔬果攝取不足、喝水量不夠，加上久坐辦公與壓力累積，這些生活型態使身體如同「記憶體塞滿的電腦」，皆可能造成身體代謝節奏受影響，而這正是成年人感到不順的主因，需要一點「系統整理」適度調整作息，才能維持良好狀態順利運作。不只大人或小孩在成長階段也容易因習慣與環境變動而出現「小小不順」，包括從奶類轉成副食品的「食物質地改變」；上學換環境、因為害羞而不敢上廁所而養成忍耐的習慣；偏愛炸物、甜食，蔬果攝取不足的「飲食不良習慣」；活動量不夠等問題。醫師建議，家長可先從調整飲水量、增加蔬果攝取與培養固定作息開始，再搭配適合年齡使用的益生菌，協助維持身體平衡與穩定，讓每天都能有好心情。讓全家維持順暢生活的關鍵，專科醫師建議4大重點，首先是「充足水分」，成人每日建議約2000cc、幼兒約1000cc；其次為「多樣且富含纖維的飲食」，增加蔬果與全穀類，幫助消化使排便順暢；另外每天20 - 30分鐘「規律運動」，步行不僅可促進新陳代謝，也能減少久坐帶來的不適；「適量補充益生菌」，須選擇安全、具研究基礎的菌株，有助維持消化道機能。市售益生菌品牌眾多，家長在選購時常面臨資訊繁雜的困擾。專科醫師指出，選擇產品時可把握四原則，「選擇具科學研究或文獻支持的菌株」，不同菌株特性不同，建議挑選具臨床實證，並有清楚標示來源與認證的菌株，有助消費者了解其功能定位；「有效菌數充足與產品穩定性」，高菌數並非唯一判斷標準，關鍵的是菌株具科學實證，持續穩定的補充；「避免含輕瀉劑成分」，部分產品為追求快速感受而額外添加如氧化鎂、望江南、番瀉葉等加促排空的成分，長期使用可能造成依賴；「經第三方檢驗認證」，包含重金屬、微生物與安全性檢測，有助提升產品品質透明度，也是目前市場趨勢。醫師強調，益生菌並非藥品，而是日常維持身體平衡的輔助之一。無論大人還是孩子，從飲食、作息到規律補充好菌，只要每天一點小堅持，即能為身體建立穩定的基石。