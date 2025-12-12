我是廣告 請繼續往下閱讀

▲去年工廠校正及營運調查初步統計。（圖╱經濟部提供）

AI新科技應用需求好旺！帶動產業發展。經濟部今（12）日公布去年工廠營收，其中，電子零組件業營收6.27兆元，佔28.7%比例最高，但值得注意的是，電腦電子產品及光學業營收首度突破2兆元，達2.44兆元，占11.2%排行第二。經濟部針對全國9萬7760家已辦理登記之工廠（含特定工廠9,687家）於今年6月展開年度校正調查，已完成初步統計。調查顯示，去年工廠營運家數9萬3564家，年增1.5%，員工人數291.9萬人，年減0.1%，創造營業收入21.9兆元，為歷年次高（僅次於111年22.3兆），年增7.4%。依行業別觀察，去年工廠營收以電子零組件業營收6兆2703億元，占28.7%最高，電腦電子產品及光學業營收首度突破2兆元，達2兆4457億元，占11.2%次之，金屬製品業1兆7563億元，占8%居第三，其餘營業收入超過兆元之行業依序為化學材料及肥料業、石油及煤製品業、機械設備業、基本金屬業與食品及飼品業。與2023年相比，受惠AI、高效能運算及雲端產業等新興科技應用需求擴增，帶動資訊電子產業供應鏈營收成長，其中，電子零組件業營收增加5968億元，電腦電子產品及光學業營收增加5963億元為成長之主要動能；惟其他運輸工具及零件業因客戶持續調節庫存，致營收減少637億元，石油及煤製品業則因終端需求復甦力道不如預期，且國際油價下跌，致營收減少365億元，抵銷部分增幅。統計指出，去年工廠固定資產增購2兆1748億元，與前一年比較，增加3900億元，年增21.9%，以電子零組件業增加3111億元、年增30%最多，主要仍為AI商機及新興科技應用需求攀升，半導體先進製程及高階封裝投資力道回溫。投資型態以未完工程及預付設備款增加1343億元，機械及雜項設備增加1226億元為最多。調查也發現，去年有進行研究發展之工廠計8101家，佔營運中工廠家數之8.7%，投入研究發展經費達9486億元，為有資料以來新高，佔營業收入總額4.3%，也創歷年新高，較上年增加930億元或增10.9%。按行業別觀察，以電子零組件業研究發展經費支出5768億元，佔60.8%為最高，電腦電子產品及光學業2061億元，佔21.7%居次，排名第3至5名依序為電力設備及配備業356億元（佔3.8%）、機械設備業278億元（佔2.9%）、藥品及醫用化學製品業149億元（佔1.6%）。經濟部表示，電子零組件業各營運指標均居各業之首，為驅動製造業成長之重要引擎。