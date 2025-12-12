因應日本首相高市早苗近日在眾議院預算委員會表達舉行日美領袖會談的強烈意願，期盼與美國總統川普再次會面，以應對台灣有事有可能構成存亡危機事態而引發的日中關係緊張，兩人曾在10月底於東京舉行峰會，近期有日本農產直銷業者在進行週年展覽時，利用各式蔬菜製作川普與高市早苗的人形版本，重現會面場景。
根據富士新聞網旗下富山電視台報導，在富山縣南礪市的農產品直銷所「ふくの里」（Fukuno Sato），12日起開始展出由蔬菜製成的高市早苗與川普的人像。
這個創作重現了川普今年10月訪日與高市早苗進行首腦會談時，兩人握手的場面，服裝也特別參考了當時的穿著風格製作。
根據業者所公布的蔬菜人像製作材料，高市早苗的頭髮芋頭梗；耳朵、鼻子則使用蕪菁；耳環用菊花製作；辣椒成了嘴巴；眼睛、珍珠項鍊則用上銀杏；胸前徽章放上了日本紅色蕪菁；身上穿的衣服利用花椰菜葉製作。
至於川普的「一身行頭」，使用南瓜做成帽子；耳朵、領帶用上紅蘿蔔；黑豆當作鼻孔，青辣椒成了嘴巴；西裝用高麗菜製成；西裝鈕扣則是選擇馬鈴薯。
兩人的身體都是用蘿蔔和白菜製成的，業者費心尋找適合兩人適當大小的蔬菜來製作。這家農產銷售店迎來25周年，因此在展覽中特別製作這項作品，並引用了高市早苗的名言「工作、工作、工作、工作、工作」，也懸掛了努力工作的相關標語，這項展覽預計持續到14日，並根據實際狀況繼續展出。
