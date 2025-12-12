我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高欣欣（左）和李國超今補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝）

56歲高欣欣今（12）日和交往20年，結婚5年的李國超補辦婚宴，賓客都是兩人在演藝圈的好友，包括陳美鳳、方馨以及「阿姑」周遊和先生李朝永，李朝永在現場祝這對新人，要像《飛龍在天》一樣，一飛沖天、早生貴子！周遊說李國超和兒子馮凱從小一起長大，「國超從小就在演我們的戲，很乖的孩子，每次拍我的戲，都是拿凳子又倒水的，非常有禮貌。」李朝永說，「他們的大日子，我們一定要來。」李朝永則祝福高欣欣和李國超，「一定要像《飛龍在天》一樣...早生貴子！」周遊接著喊，「一飛沖天！」可見參加晚輩的婚禮，心情非常好。高欣欣和李國超補辦婚宴，賓客名單集結許多演藝圈好友，陳美鳳、侯怡君、翁家明、倪齊民、何豪傑、王瞳、蘇晏霈、傅子純、曾子益、黃文星、賴慧如、張家瑋、吳皓昇、陳仙梅、梁佑南、江俊翰、柯叔元、謝承均、江宏恩等等。還有重量級前輩周遊、李朝永夫婦，以及唐琪、張瓊姿、張鳳書、楊烈、游安順、李興文、趙永馨、六月、李易、陳宇風、葉家妤、以及 顏嘉樂、狄志杰 的出席，也為這場婚禮增添更多喜氣。與高欣欣情同姊妹的閨密團，兵家綺、林千鈺、高宇蓁、方馨 也現身祝福，其中方馨更將在婚宴上獻唱2首歌曲，為好友送上最真摯的禮物。此外，李天柱將於婚宴上獻聲演唱，王上豪帶來小提琴表演助陣，展現新人於圈內的好人緣，跨界交情令人稱羨。