知名連鎖手搖品牌「茶聚CHA’GE」加盟主近日爆出虐待寵物柯基犬的惡劣行徑，不僅拍下影片，還上傳至社群平台，引發網友全面撻伐。茶聚總公司12日凌晨0時啟動危機處理，先宣布暫停品牌權限，稍早再度發聲正式「永久終止加盟關係」，並將依契約向該加盟主求償毀損商譽違約金。茶聚強調嚴厲譴責任何虐待動物行為，並承諾強化加盟管理機制。
茶聚加盟主爆虐狗！總部宣布「永久終止加盟關係」：求償毀損品牌商譽違約金
茶聚總公司在12日凌晨隨即發出第一份聲明，宣布已暫停該加盟主所有品牌使用權限，同步啟動事實釐清、法律評估與後續處置作業。下午進一步公開該柯基犬的安置情況後，總部稍早再度發布第二份聲明，表示經初步查核後，公司決議即日起「正式永久終止」與伊通加盟店的合作關係，並依契約向該加盟主求償「毀損品牌商譽」違約金。
茶聚強調，事件曝光後，總部於第一時間啟動危機處置與查核程序，並重申品牌立場：「茶聚絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物行為。」對於造成社會大眾與支持品牌的消費者不安與憤怒，總公司深表歉意。作為加盟體系管理方，後續將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似事件再次發生的可能性。
茶聚加盟主虐打15歲失智老柯基：送去安樂死！影片曝光全場罵翻
回顧整起事件，根據Threads流出的影片，一名男子對著15歲失智柯基大聲叫罵，甚至疑似拿掃把柄揮打、用衛生紙筒砸向牠，嚇得柯基縮在角落瑟瑟發抖，男子還說出「要安樂死」等字眼。影片外流後迅速發酵，網友找出男子為茶聚伊通店詹姓加盟主，紛紛揚言抵制該店。
事件曝光後，該名加盟主在留言處表示：「我從她10歲以後開始過敏，會咬人我就已經很努力在照顧她了，去年開始失智，脊椎壓迫神經不知道該尿尿，我每兩個小時都帶出去尿一次，那個得我在家才行啊！我是都不用工作是嗎？我已經被折磨五年了，她身體健康得很，我再不讓她去死，我可能又要再被她折磨五年。」
該名加盟主甚至還在網路上反嗆留言網友：「20歲我一樣繼續這樣打」、「我教訓狗關你什麼事」，態度更引發眾怒。但隨著輿論火勢持續擴大，個人資料也遭到起底，詹姓加盟主才緊急關閉臉書與Threads帳號，全面神隱。
台北市動保處12日凌晨0時接獲民眾通報前往了解，確認確有犬隻可能遭虐情事。這隻受虐柯基犬已在昨（11）日緊急被帶離飼主，目前安置於寵物旅館，動保處也於今日前往檢查犬隻狀況並調查是否符合動保法相關規定。依《動保法》第5條第2項，飼主應避免動物遭受虐待或傷害，若違反規定，最高可處7萬5千元罰鍰。
「茶聚加盟總部 關於加盟主動保事件」處理措施聲明全文
今日經茶聚加盟總部責成同仁就本事件進行初步查核後，已決議：
1.即日起『正式永久終止』與該加盟店之加盟合作關係。
2.將依契約向該加盟主求償『毀損品牌商譽』之違約金。
對於昨日引發社會關注之茶聚伊通加盟門市負責人於社群平台上發布涉及虐待動物之違法不當行為事件，茶聚加盟總部在昨晚第一時間即啟動內部危機處置與查核程序，並重申本品牌一貫立場：茶聚絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物之行為。
茶聚理解，本次事件對社會大眾與支持品牌的消費者造成不安與不悅，對此我們表達誠摯的歉意。作為加盟體系之管理方，總部將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似風險再次發生的可能。
茶聚珍惜每一位消費者的信任，也感謝社會各界的提醒與監督。後續若有需對外說明之事項，將由茶聚加盟總部統一公告。
特此公告
茶聚加盟總部
吳致宏 總經理
