▲陳偉霆在10月公開認愛中國超模何穗，曬老婆懷孕超音波照、以及和抱著嬰兒的照片證實已當爸。（圖／微博＠William威廉陳偉霆）

香港男星陳偉霆與中國超模何穗的戀情炒了多年，在10月終於公開與何穗結婚當爸喜訊，收到許多粉絲的祝福。而他曾在2011年出席活動時，透露自己是保守的人，所以不會當未婚爸爸。近日，他接受《VOGUE MAN》採訪，也透露與何穗官宣結婚生子的原因，坦承都是在計畫之中，並非外界猜測的意外。陳偉霆近日接受採訪透露一直沒有認愛何穗的原因，「這麼多年我們沒有公開談感情生活，是出於對對方的保護」，也是避免影響雙方的演藝工作。對於外界猜測孩子是意外，陳偉霆也澄清：「孩子的到來是計畫之內的事情」，表示雖然看起來是突然發生的事情，但其實是兩人按照心裡願景達到的。除此之外，陳偉霆也透露認愛原因，是因為不想把孩子藏起來，想讓孩子長大後知道自己的出生，是受到爸爸媽媽的祝福，並直言「（孩子）給了我們面對世界的勇氣」。網友也翻出陳偉霆曾在2011年受訪時表示，自己不會當未婚爸爸，結婚後才會生孩子，「不會讓意外發生」。如今與何穗組成家庭，並誕下孩子，也引來外界祝福。陳偉霆過去曾與多位大咖女星交往，有Angelababy、阿Sa蔡卓妍，也和迪麗熱巴、超模劉雯傳過緋聞。身為香港知名男歌手的他，2016年成功以《老九門》打進中國市場，人氣、片酬三級跳，還曾登上中國名人榜，年收入1.2億元（約5億元新台幣），近日更以與趙露思主演的《許我耀眼》爆紅。36歲何穗則是中國知名模特兒，也是高級服裝品牌代言人，登上過《Vogue China》封面，也參與Chanel、Hermes、Victoria's Secret等名牌時裝展，2018年和奚夢瑤一起擔任維多莉亞的祕密大中華區品牌大使。除此之外，她也參與過電影《何以笙簫默》、《鮫珠傳》，也登上過許多綜藝節目，像是《奔跑吧兄弟》、《青春旅社》、《高能少年團》等。