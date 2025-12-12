我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡12月12日大樂透、今彩539完整開獎號碼（第114000113期）

33

大樂透玩法一次看！選號規則、中獎方式速懂

▲大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。（圖／記者陳雅雲攝）

大樂透第114000113期於今（12）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1.9億元。大樂透開獎時間為每周二、周五晚間8點30分，透過直播將陸續開出大樂透、今彩539、三星彩、四星彩等開獎號碼，《NOWNEWS》本文將即時更新開獎獎號，快來看看今晚億元幸運兒是否就在你家！大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。另外根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率僅有1398萬分之一，想要中獎十分不容易。