▲CBL中國棒球聯賽現行隊伍，與新成立的CPB創始5隊完全不同。（圖／取自CBL官方社群）

中國職棒邁向元年計畫再遇波折。原訂於2026年1月1日開打的「CPB中國棒球城市聯賽」，傳出長沙旺旺黑皮棒球俱樂部因備戰與人才培養規劃因素，將延緩參與立春聯賽賽季，成為賽事開打前夕重大變動，使得CPB元年首季賽事將在僅剩4隊參賽情況下進行。CPB聯賽原規劃由6支球隊展開2026年「立春聯賽」賽季，包括：深圳藍襪、廈門海豚、福州海俠、上海正大龍、長沙旺旺黑皮。然而，長沙隊於12月11日發布正式公告，表示為更充分備戰與長遠本土人才培養，決定延緩參賽。CPB組委會已審慎評估並尊重長沙球團決策，雖然開賽日不變，但聯盟也將針對賽程做出「相應優化調整」，後續對戰與賽程細節將另行公布。長沙旺旺黑皮隊由台灣旺旺集團支持營運，在今年11月26日的CPB選秀中，曾以第2輪第4順位選進台灣外野手王詩聰。根據聯盟規定，已被選中但未簽約的球員不得參與本季或夏季聯賽；若已簽約但所屬球隊不參賽，則可選擇由其他球隊以租借方式出賽。該項政策對包括王詩聰在內的新秀球員權益產生直接影響，未來動向將視簽約進度與租借安排而定。雖然黑皮隊缺席立春聯賽令人惋惜，但CPB聯賽仍保有台灣選手參戰焦點——前中職統一獅一壘手林益全。他已確定將以自由球員身份加盟CPB，成為繼王詩聰後第2位確定加入該聯盟的台灣球員。儘管新合約月薪17.6萬人民幣較過去在中職的27萬新台幣大幅縮水，林益全強調仍有繼續拚戰的動力與身體狀況，他曾表示：「45、46歲也還可以打」，期待透過運動科學延續球員生涯。CPB中國棒球城市聯賽於2025年11月正式啟動，標榜城市為基礎、商業化運營、專業聯盟模式，吸引廣泛關注。此次長沙球隊延後參賽雖為變數，但組委會強調將持續提升聯賽品質、優化準備工作，確保開季順利進行，並對外界致歉。目前預計仍由深圳藍襪、廈門海豚、福州海俠、上海正大龍等4隊進行首季賽事，為中國職棒發展揭開全新序章。