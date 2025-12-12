我是廣告 請繼續往下閱讀

▲即日起於祕境餐酒館推出「復刻版聖誕唐寧英式下午茶」。（圖／高雄圓山大飯店提供）

迎接一年一度的聖誕佳節，高雄圓山大飯店即日起至115年1月1日於 2 樓祕境餐酒館推出期間限定「聖誕火雞6人分享餐」。以歐式節慶團聚為靈感，主打現烤6.5公斤蒜香奶油烤火雞，搭配精選炸物、甜品及多道豐盛料理，完整呈現聖誕節歡聚饗宴。此外，廣受好評的花露露聖誕下午茶套餐，即日起亦於祕境餐酒館推出「復刻版聖誕唐寧英式下午茶」。「聖誕火雞6人分享餐」由主廚團隊精心規劃，包含烤 6.5 公斤蒜香奶油烤火雞、歐式綜合麵包籃橄欖油醋、西班牙索倫諾火腿白乳酪和風油醋沙拉、歡樂派對綜合炸物拼盤、醇香南瓜濃湯、鮮蝦蛤蠣檸檬奶油蝴蝶麵、經典蜜香蘋果派(8吋) 、咖啡或茶等。無論家庭聚餐、好友派對或企業小型聚會，都能感受賓至如歸的溫暖氛圍，12/ 18前預訂可享早鳥優惠。為提升用餐的豪華度，飯店亦推出「尊榮升等」方案，只需加價NT$1,900，即可享用原價$4,500 的炭烤美國 Prime 丁骨牛排 40oz。除了聖誕火雞分享餐外，高雄圓山近來在地方市集活動中也展現深厚的烘焙與甜點實力。日前於衛武營市集推出的「花露露聖誕下午茶套餐」，以迷人甜點擄獲眾多消費者好評，為回應熱烈需求，即日起亦於祕境餐酒館推出「復刻版聖誕唐寧英式下午茶」，讓更多賓客能在飯店中享受精緻甜點時光。此外，飯店西餐廚藝團隊也將於12/16、12/17與12/25再度亮相衛武營聖誕市集，現場提供手工巧克力甜點與醇香冰滴咖啡，邀請民眾在綠意環繞的開放空間中，感受甜點香氣、音樂表演與聖誕氛圍交織的城市節慶魅力，並隨手拍下專屬冬季的美好回憶。