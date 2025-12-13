我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪毛（右）住院第一個打給馬國弼（左）。（圖／記者葉政勳攝）

洪毛今年9月因猛爆性肝炎住進加護病房，昨（12）日他出席高欣欣和李國超的婚禮，雖然看起來瘦了許多，但精神看起來不錯。洪毛說起自己生病的過程，先是被檢查出猛爆性肝炎，接著又發現敗血症、黃疸指數過高，被醫生說快走了、救不回來，簽了3次病危通知，他在現場落淚，「不要再叫我媽媽簽，我怕她受不了。」51歲的洪毛一直自認身體很好，9月時開始有低燒症狀，他不以為意，靠吃退燒藥緩解，就這樣過了1個月，某天又燒起來時，他一樣吃退燒藥卻不見效，還走不穩跌倒，腳因為跌倒小擦傷，卻遲遲止不住血，2張衛生紙都濕透。洪毛驚覺大事不妙，但因為已經晚上7點，只能到小診所，醫生開了轉診單要他去急診，還跟他說「你很不妙」。結果到了國泰急診，驗血報告一出來得知是猛爆性肝炎，醫生就要他住加護病房，還把媽媽叫來簽病危通知，接著洪毛就昏倒，連自己住院5天都不知道。後來經過長輩介紹，洪毛轉診到土城醫院，一樣的檢查流程再跑一次，這次檢查出敗血症，存活率只有50%，加上猛爆性肝炎，醫生又開了病危通知要他找媽媽來簽，洪毛講到忍不住落淚，「我說不要再叫我媽簽，叫我姪兒來簽，我怕媽媽受不了，我一直跟我媽說我很好，其實那醫生已經說，我可能沒救，真的靠意志力撐過來。」後來出院，正覺得自己好多了，準備要回歸拍戲，結果回診再度發現新的問題，這次是黃疸指數過高，不治療好會變成肝硬化、肝癌，洪毛的姪兒，又幫他簽了一次病危通知，這次轉診到林口長庚，前前後後住院3個月，花了30萬醫藥費。洪毛說那段日子很像是被判死刑的囚犯，每天就怕醫生要幫他打針，他秀出手臂上的瘀青，前後打了300多針，洪毛也以自身經歷提醒大家，「身體不舒服都是警訊，不要太ㄍㄧㄥ，醫生說會生大病，馬上走掉的，都是很ㄍㄧㄥ的人，ㄍㄧㄥ不過就垮掉，不會想到說，我會這麼脆弱，居然接受醫生說，你快走了，只能接受，在病床上四肢全是管子，也沒有辦法。」