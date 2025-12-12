我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方力申（右）曾曬出老婆葉萱的孕肚照。（圖／方力申IG@alexfongliksun）

香港男星方力申今年2月與小14歲葉萱（Maple）宣布結婚後，今（12）日公布喜訊，證實老婆已誕下女兒，正式升級為一家三口。方力申透露原本今天才是預產期，但女兒太想見他，早在前幾天就出生，還公開老婆因生產太痛，當場淚崩的畫面、以及自己親自在產房剪臍帶的模樣。而方力申看到老婆生產的痛苦後，也忍不住表示：「媽媽真是好偉大」。方力申在今日公開老婆葉萱生產前後的影片，不只有葉萱生產前強忍的痛苦模樣、在產房痛到淚崩，還有葉萱首次抱到孩子的感動表情、以及方力申親自為女兒剪臍帶等，都讓大家看得超感動，而方力申也在影片中心疼喊：「媽媽真是好偉大」。貼文中，方力申透露女兒Isla出生到現在，每天都有變化，「前天像我、昨日像我、然後今日竟然像阿嬤，但之後又變像我」，直呼非常神奇。方力申還爆料葉萱原本婚後霸氣說要生4個，之後因為懷孕太痛苦變成生2個，然後在女兒出生後，因為得到許多支持而信心大增，決定生3個，讓方力申非常高興表示：「嘻嘻，多謝啦，第4個我之後再爭取，我們一兩年後再見」。而方力申也感謝所有醫護人員的幫助，透露女兒剛出生有小發燒，醫生馬上幫忙處理，當晚就退燒。葉萱曾出演Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，親自揭露韓國邪教領袖鄭明析的惡行，作為勇敢站出來成為受害者代表，方力申透露在兩人交往之前，葉萱就已坦承過自己的經歷，雖然過去的傷痛不小，但這段背景從未影響他們的感情發展，反而讓他更欣賞葉萱的堅毅與勇敢。方力申坦言一開始交往時並未告訴父母葉萱的過去，直到覺得時機成熟後，才選擇主動告知，他承認當下擔心父母會有所顧慮，沒想到母親得知後，不僅沒有責怪，還真情流露地擁抱她，溫柔地說：「無論妳將來和我的兒子行還是不行，我都當妳是我的女兒」，這句話深深觸動葉萱與方力申的心，而方爸爸更是疼愛準媳婦，外出用餐時總以她喜歡的餐點為主，家庭氛圍十分融洽。