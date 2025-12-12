我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「樂愛金門」金門物產展集結金門在地名店，從美食、伴手禮到工藝精品一次買齊。（圖／大樂購物中心提供）

「樂愛金門」金門物產展自12月12日至28日在大樂購物中心1樓特賣場登場，集結金門在地名店，包括上古厝麵線、金門蟹老闆手作坊、天之桂貢糖、金永利鋼刀、浯記與金太武一條根等，從美食、伴手禮到工藝精品一次買齊。去年在大樂爆紅的話題美味「高粱嗆蟹」也強勢回歸。展期更祭出多項滿額回饋、彈彈樂活動及限量金門好酒禮遇，為期17天，帶民眾一站感受滿滿的金門魅力。「樂愛金門」金門物產展，12/12至12/28在大樂購物中心1F特賣場登場。集結上古厝麵線、金門蟹老闆手作坊、記德海鮮餐廳、天之桂貢糖、大方鬍鬚伯麵線、金佳旺、金大牧場牛肉乾、陳金福號貢糖、馬家麵線、永強黑蒜頭、聖祖食品、金永利鋼刀、浯記一條根、天根草典一條根、天王貢糖、金合利鋼刀、金太武一條根、香蜂一條根…等知名店家。去年在大樂金門展爆紅的金門特色美食「高粱嗆蟹」，除了退冰後直接品嚐它的冰涼鮮味外，還可以透過簡易的蒸煮手法，將它融入其他料理當中，嗆蟹熱騰騰的鹹香鮮甜味，多種吃法大大滿足愛吃高粱嗆蟹的您。此外，此次金門物產展大樂也特別推出多款經典金門酒品。展售期間推出「買就送的商品券回饋」，凡於金門物產展指定專櫃、大樂酒區金門高粱酒，當日累計消費滿額就送商品券。大樂酒區還有金門經典好酒滿額禮活動，金門展區也祭出特色滿額禮；還有「樂愛彈彈樂」活動。除了上述活動外，金門廠商也推出許多期間限定優惠活動，以及櫃上滿額禮。金門縣政府授權提供的「金門觀光小天使~阿特」也將可愛亮相；展期從12/12到12/28，共17天，帶領民眾一次感受滿滿的金門魅力。