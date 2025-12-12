資深媒體人呂文婉多年前結束與前夫的婚姻，獨自一人撫養女兒Mareen長大，愛女也很爭氣，考上第一志願東吳法律系，呂文婉今（12）日再度報喜，痛哭透露Mareen通過律師高考，「一切煎熬終於放下，我家美女律師誕生了！」
女兒律師高考榜上有名 呂文婉：美女律師誕生
稍早，呂文婉在臉書發文：「放榜了！阿母忍不住爆哭...一切煎熬終於放下，我家美女律師誕生了！」原來愛女Mareen苦讀終於有代價，順利通過律師考試，呂文婉附上一張母女倆出國旅遊的合影，穿白色羽絨外套的Mareen留著瀏海，長髮披肩，親暱地靠著媽媽，露齒微笑，清秀又白皙的臉蛋藏不住美貌，氣質看起來十分出眾。
貼文發布3小時，按讚數破萬，網友紛紛獻上祝賀：「金子走到哪裡永遠都會閃閃發光的」、「恭喜恭喜，太棒了，才女媽媽教出優秀的美女律師」、「恭喜文婉母兼父職，教出很有出息的孩子」、「恭喜您苦盡甘來、青出於藍勝於藍！」
女兒從小濟弱扶傾 讀書完全不用補習
呂文婉過去在節目中透露，女兒從小立志濟弱扶傾、幫助弱勢，由於她工作忙碌，Mareen小時候不是獨自在家做功課，就是跟她到攝影棚的化妝間寫，也欣慰女兒從小讀書完全不用補習，先是考上想要的大學和科系，如今又考取律師資格，為人母的窩心和感動可想而知。
資料來源：呂文婉get in TOUCH臉書
