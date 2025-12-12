我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄新興分局張姓巡佐12日下午外出調查詐騙案件時，行經三民區建國三路與市中路口時，為了閃車撞上一台違停的小貨車，人車倒地，受傷嚴重，送醫2小時後宣告不治。同事收到消息後紛紛感到震驚、不捨，目前警方正在協助家屬辦理後事中，詳細肇事責任將由交大判定，目前路口監視器也已曝光，清楚拍下張姓巡佐車禍瞬間。從影片中可以發現，車禍前疑似旁邊賣場的小貨車正在進行裝卸貨，但張姓巡佐正騎機車調查一起詐騙車手案，為了閃避同向車輛不慎自撞該輛違停小貨車，張姓巡佐隨即傷重倒地，當救護車趕抵現場急救時，張姓巡佐已失去生命跡象，送醫後仍不治。新興警分局表示，54歲的張榮琳1990年從警以來，幾乎年年考績均為甲等，2020年調至新興警分局服務，表現優異，一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，警方相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。初步了解，違規停車的貨車由34歲柳姓男子駕駛，柳男違停下車卸貨釀禍。三民一警分局員警對他酒測，無酒精反應，在張榮琳不治後，依過失致死罪嫌將他移送法辦。確實肇事原因仍待交通大隊調查釐清。