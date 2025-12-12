我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（中）主持《綜藝大集合》相當賣力，經常親自下場玩遊戲。（圖／民視提供）

▲胡瓜（左二）是《綜藝大集合》的靈魂人物。（圖／綜藝大集合臉書）

66歲胡瓜主持民視遊戲節目《綜藝大集合》24年，怎料，他今（12）日宣傳華視新節目，親口證實將不再和民視續約，明年1月31日為《綜藝大集合》最後錄影日，消息震驚許多該節目的忠實觀眾，對此，好友陳美鳳晚間出席高欣欣和李國超的婚宴，對於胡瓜請辭的消息感到訝異，稱胡瓜哪天又回巢也說不定。陳美鳳受訪時，被問及胡瓜分手民視、招牌長青節目《綜藝大集合》將吹熄燈號，她當下反應十分驚訝，「蛤？今天嗎？我不知道耶！」陳美鳳說：「我剛才知道欸！我覺得應該是說，很習慣在民視看到他主持節目，他有自己的規劃吧！山不轉路轉，搞不好有天又轉回來。」此外，陳美鳳提到，之前與瓜哥見面，對方都沒有提到請辭的相關話題，自己是否參與過年特別節目錄製也還不清楚。而《綜藝大集合》助理主持人賴慧如隨後受訪，卻沒把話說死，「他（胡瓜）沒有不主持啦！只是沒有續約而已！」強調民視會全力慰留瓜哥，一定會想辦法把他留在節目。胡瓜今天透露已經向民視寄出不再續約的存證信函，他表示，因為前兩年發生合約問題，所以一定要先寄存證信函，民視也同意，並給予祝福，尊重他的決定。對於鬧翻傳聞，胡瓜強調：「沒有結冰、哪來的破冰？」另外也證實節目合約僅到1月31號。不過民視稍早回應《NOWNEWS今日新聞》表示，大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。