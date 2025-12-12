中央氣象署表示，受到東北季風影響，今（12）日晚間至明日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，因此發布大雨特報。此外，東北風偏強，12日下午至13日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾注意瞬間大雨及強風。
⚠️大雨特報
影響時間：12日晚上至13日
大雨：基隆北海岸、新北市（基隆北海岸）、宜蘭縣。
⚠️強風特報
影響時間：12日下午至13日晚上
黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。
今迎風面水氣增多！週六變天降溫 低溫恐跌破10度
中央氣象署預報員黃恩鴻提醒，今日天氣持續受東北季風影響，迎風面的北部與東半部水氣明顯增多，整天以陰天、短暫雨為主。氣溫也跟著下滑，北台灣白天高溫比昨日再降約2至3度，落在21至24度之間，清晨與夜間低溫約18度，體感明顯偏涼。
不過真正的變天將落在週六（13日）深夜，大陸冷氣團屆時會南下，平地低溫將一路下探至12至14度，空曠地區甚至可能跌破10度，冷意更為明顯。若想追雪，週末也有機會成行，週六深夜到週日（14日）上午，只要降溫搭配上水氣，中部以北海拔3500公尺以上的高山將有望出現降雪景象。
資料來源：中央氣象署
