台股今（12）日收周線，指數終場收在28198.02點，上漲173.27點。記憶體族群成為盤面最熱焦點，觀察法人動向，華邦電和力積電奪下外資買超前2名。三大法人12日同步站在買方，合計買超255.23億元。其中外資及陸資（不含外資自營商）買超166.24億元，投信買超14.78億元，自營商共買超74.21億元。值得注意的是，外資買盤再度回流記憶體族群，今日買超排行榜由華邦電、力積電包辦前兩名。統計外資今日買超個股，華邦電獲加碼91882張居冠，力積電也獲買超68332張；買超前十名中金融股就占了5檔，其他包括華新、聯電、群益台灣精選高息都在榜上。賣超部分，外資持續調節避險部位，元大台灣50反1今日遭賣超59944張，連續兩個交易日位居外資賣超第一名；接著為中環、友達、毅嘉、華東、中石化、第一金、定穎投控、台玻、裕民。