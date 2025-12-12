我是廣告 請繼續往下閱讀

台中梧棲去年11月一名從事博弈業的25歲饒姓男子，前往招待所找負責人彭男領薪水時，遭彭男等人囚禁凌虐。彭男不但拿打火機燒肛門、剪刀戳四肢，還餵食毒咖啡包，導致饒男休克死亡，檢方依凌虐致死等罪嫌起訴。台中地院今（12）日開庭，彭男稱饒男上門借錢時手抖、口齒不清，發現他又吃藥（毒），這才想打屁股「教訓他。」起訴書中指出，彭姓男子在梧棲區承租1處招待所，雇用25歲饒姓男子為員工，無償提供給另名邱姓員工居住，去年11月23日饒姓男子為了拿薪水，當晚十點多在招待所和彭男爆發口角，彭男竟夥同邱男痛毆、拘禁甚至強行餵毒。檢警查出，饒男被脫掉褲子、內褲，四肢都被銬住，彭、邱各自拿甩棍毆打他，還拿打火機燒他頭髮、耳朵及肛門，手段殘暴變態，加上手臂、肚子也遭膠帶纏繞，四肢也有被剪刀刺傷痕跡，左手指、小拇指均嚴重受傷。饒男遭拘禁2個多小時，連續被凌虐、毒打引發休克，到院前已經死亡。檢方比對證詞、相關查扣證物及相驗報告等，認定彭、邱犯嫌重大，依毒品、3人以上攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死等罪嫌起訴2人。根據《聯合新聞網》報導，台中地院今（12）日開庭，彭男依證人身分到庭，他表示承租招待所預計要作為博弈公司，邱男是他的朋友間員工，雙方認識6年多，過去發現邱男吸毒，曾拿甩棍打到他手骨折，但兩人仍是朋友關係。檢察官訊問，事發後為何將責任攬到自己身上？彭男表示，事實是他毆打饒男，雖然有叫邱男拿棍子跟著打，但是邱男愛打不打的，他才把棍子拿回來自己打。彭還說，饒欠他幾萬元，實際金額忘了，打完對他上銬等待彭的哥哥來接他，自己上樓約半小時至1小時後，樓下朋友就說彭不太正常，他衝下來見彭倒地就對他CPR（心肺復甦術），叫白牌計程車送醫。至於為何要餵食毒品咖啡包，彭男則聲稱，當下是想要嚇嚇他，才叫邱男泡給饒男喝。